Stralsund

Kräftig abgespeckt und ohne Extra-Bühne kommt das Sommerspektakel des Theaters Vorpommern „Ahoi – Mein Hafenfestival“ daher. Gezeigt werden vom 16. Juni bis 18. Juli lediglich zwei Wiederaufnahmen: im Stralsunder Zoo „Die kleine Zauberflöte“, in der Klosterruine Eldena „Robin Hood“. Außerdem wird es an mehreren Spielorten einen italienischen Opernabend geben. Intendant Dirk Löschner nennt zwei Gründe für die ausgedünnte Sommerbespielung: „Aufgrund der nach wie vor nicht gesicherten Theaterfinanzierung 2018 durch das Land konnte nicht mit ausreichendem Vorlauf geplant werden.“ Der zweite Grund sei die Fußball-WM, „die uns fast alle günstigen Spieltermine nimmt, bevor wir in die Theaterferien gehen“, so Löschner. Diese würden zudem analog zu den Schulferien etwas früher als im letzten Jahr liegen.

„In der Spielzeit 2018/2019 sind wir dann wieder mit Andrew Lloyd Webbers Rockoper ,Jesus Christ Superstar’ an den gewohnten Spielorten zurück. Ergänzt wird diese Großproduktion vom Abenteuerstück ,D'Artagnans Tochter und die drei Musketiere’ in der Klosterruine Eldena“, kündigt Theatersprecher Benjamin Glanz an.

Marlies Walther