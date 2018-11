Rostock

Start der LiteraTour Nord 2018/19 mit dem Schriftsteller Thomas Klupp: Der 41-jährige Autor kam am Dienstagabend mit seinem aktuellen Werk in die „andere Buchhandlung“ nach Rostock. „Wie ich fälschte, log und Gutes tat“ heißt das Buch, aus dem der Schriftsteller in Rostock las. Dazwischen gab es – traditionsgemäß in dieser Veranstaltungsreihe – erhellende Gespräche mit dem Rostocker Literaturwissenschaftler Dr. Lutz Hagestedt.

„Hochstaplerromane sind heiter“, meinte Hagestedt dann, diesen Eindruck bekamen die Gäste der Lesung ebenfalls, als sie den vorgetragenen Passagen lauschten. Thomas Klupp hat für seinen jugendlichen Helden einen lockeren Erzählton gefunden. Das war im Schreibprozess nicht einfach, „das hat ein Dreivierteljahr gedauert“, sagte Klupp; ein langwieriger Prozess, bevor er mit dem eigentlichen Schreiben beginnen konnte. Und die Hauptfigur, der 16-jährige Benedikt Jäger, wird eher von den herrschenden gesellschaftlichen Umständen zum Täuscher und Lügner gemacht. Es geht ihm darum, dass seine Eltern nichts von seinen schlechten Schulnoten und Fehltagen erfahren, außerdem will Benedikt seinen Klassenkameraden gegenüber die Mär von einer erfundenen Freundin aufrechterhalten. Hier wird auch die gesellschaftliche Kritik de Romans deutlich; es geht darum, der Gesellschaft eine perfekte Fassade zu zeigen. Benedikt ist eine außengesteuerte Persönlichkeit, die durch den sozialen Druck zum Lügner wird. Die Verwerfungen finden unter der Oberfläche statt. In der Figur des Benedikt Jäger treibt der Schriftsteller den täglichen Anpassungsdruck auf die Spitze.

Das hat auch mit dem modernden Schulbetrieb zu tun. Er habe sich im Vorfeld des Schreibens, so berichtete Thomas Klupp, auf diversen Schul-Internetseiten dazu belesen. Eines stellte sich dabei heraus: Inzwischen gibt es ausgeklügelte Schülerinformationssysteme, die die Eltern sehr genau über Schulnoten und Fehlstunden ihrer Sprösslinge informieren. Auf diese Weise werde ein „gläserner Schüler“ geschaffen - das war jedenfalls Thomas Klupps Eindruck. Die im Roman geschilderte Schule sei „Orwell hoch zehn“, urteilte dann auch Lutz Hagestedt über dieses digitale Überwachungssystem. Die schillernde Figur des Lehrers Horst Scharnagel sticht im Roman hervor, er ist ein Pädagoge, dem die Schüler einen Respekt entgegenbringen, der nur auf Furcht beruht. Überhaupt: „Dieses Buch sollte zur Pflichtlektüre für Schulleiter werden“, meinte der Literaturwissenschaftler Hagestedt. Benedikt Jäger will dieses Schulsystem austricksen, hier erfährt man etwas über sein Innenleben, überhaupt, wie ein 16-Jähriger heute tickt.

Thomas Klupp berichtete nebenher auch über seinen langwierigen Schreibprozess, seit dem Vorgängerroman sind schließlich neun Jahre vergangen. In dem neuen Buch steckt eben sehr viel Zeit, das sei auch nötig, denn Thomas Klupp sieht sie selbst als „mitteltalentiert“, aber auch als harter Arbeiter am Schreibtisch, der mit Herzblut schreibt. Und dabei auch sehr selbstkritisch: „ Der erste Leser bin ich selber“, meinte Klupp.

Nächste Lesung der LiterTour Nord: Joachim Zelter „Im Feld: Roman einer Obsession“ am 4. Dezember, 20 Uhr, „andere Buchhandlung“ Rostock

Thorsten Czarkowski