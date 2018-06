„Die Spannung der beiden Pole: gegenstandsnah-ungegenständlich und ihr Zusammentreffen ist Anreiz und Maß des Arbeitens!“. Dieses Zitat stammt von dem 2012 verstorbenen Maler Johannes Müller (1935-2012), der zuletzt in Kossow bei Rostock lebte.

Bis zum 29. Juli sind im Kunstpavillon in Heringsdorf rund 25 Bilder des 2012 verstorbenen Rostocker Malers zu sehen.

Im Heringsdorfer Kunstpavillon zeigt der Usedomer Kunstverein nun 25 Arbeiten des Künstlers. „Von naturalistisch bis ungegenständlich“, beschreibt Witwe Doreen Müller die Arbeiten, die im Kunstpavillon zu sehen sind. „Es sind vorwiegend barocke Bilder und flächige Arbeiten, wie die Segmentbilder“, so Doreen Müller.

Johannes Müller kam in Endschütz in Thüringen auf die Welt. Er studierte an der Hochschule für Bildende Kunst in Dresden bei den Professoren Rudolf Bergander und Erich Fraaß. 1958 ließ sich der Maler in Rostock nieder. An der dortigen Universität bot Müller Malzirkel an und Workshops für Kunstpädagogen. Darüber hinaus schuf er „Rostock-Stadtbilder“ (1968) für das Klinikum Süd in Rostock, den Zyklus „Galilei“ (1973) für die Mensa im heutigen Institut für Geschichte sowie den Zyklus „Verantwortung der Wissenschaft“ (1989), der im Gästehaus der Universität Rostock hängt.

Von 1990 an hatte Johannes Müller sein Atelier und seinen Wohnsitz in Kossow bei Rostock. Nach der Wende unternahm er Studienreisen nach Süd- und Westeuropa. 1995 erhielt der Wahl-Mecklenburger den Kulturpreis der Stadt Rostock.

Seit Beginn seiner Rostocker Jahre galt das Hauptinteresse seiner Arbeit dem Struktur-Feld Bildfläche und der Möglichkeit, aus ihren Elementen Raum und Plastizität entstehen zu lassen. Anregungen und Motivation dafür gaben ihm besonders das Erlebnis der norddeutschen wuchtigen Kirchen, später, in den Jahren ab 2005 dann, die barocken Räume des Süddeutschen Baumeisters Balthasar Neumann.

Die Ausstellung ist noch bis

zum 29. Juli im Heringsdorfer Kunstpavillon (Promenade am Rosengarten) zu sehen. Geöffnet ist sie jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr.

