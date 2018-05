Kultur Koserow/Berlin - Vergnüglich und nachdenklich: 20 Jahre „Klassik am Meer“ Zum Bühnenjubiläum: Ensembleleiter räumt Sommertheater gute Zukunft ein

Seit gestern sind die Proben für Dürrenmatts „Die Physiker“ in Berlin in vollem Gange. In den Hauptrollen spielen: Gerrit Hamann, Stephan Bürgi, Hellena Büttner und Peter Bause (von links). Premiere ist am 5. Juli in der Kirche von Koserow. Quelle: Foto: Privat