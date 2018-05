Zinnowitz

Neuer Boden für die Vineter in Zinnowitz: Gegenwärtig reißen Mitarbeiter der Vorpommerschen Landesbühne die Bühne ab – doch nur, um sie zu erneuern. Der vordere Bühnenboden wird komplett mit neuem Holzboden ausgestattet.Pünktlich zum Beginn der Spielzeit wird auch eine neue Sitztribüne gebaut.

Die alten Holzbänke, die über 20 Jahre ihren Dienst getan haben, werden durch Bänke aus Recycling-Kunststoff in Holzoptik ausgetauscht, so dass das waldgemäße Ambiente erhalten bleibt. Ermöglicht wurde diese Investition durch Förderung der Gemeinde Zinnowitz und Geld aus dem Vorpommern-Fonds. Die Landesbühne wird den Umbau mit eigenen technischen Kräften selbst ausführen und leistet damit einen erheblichen Eigenanteil am neugestalteten Zuschauerraum. Vineta-Premiere ist am 30. Juni.

Nitzsche Henrik