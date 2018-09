Greifswald

Hans-Eckardt Wenzel freut sich über den blauen Greifswalder Himmel und den Sonnenschein. Eben rannte er mit ausgebreiteten Armen auf die Bühne. Der Sänger trägt ein weiß-blau gestreiftes Langarmshirt, lange Haare und ein Lächeln im Gesicht.

Zur Galerie Im „Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus“ bekam der Liedermacher tosenden Applaus von 185 Zuschauern.

Seiner Freude über den Sommerabend fügt er ironisch hinzu, dass früher an einem 1. September „nur der Krieg begann“. Das Publikum lacht. Bitterböser Humor, musikalische Vielfalt und scharfsinnige Texte prägen den Auftritt von Wenzel und Band vor 185 Gästen im Innenhof des rappelvollen „Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus“ am Samstagabend.

Eine Kostprobe:„Als ich in Paris in das gleiche Klobecken urinierte wie in Anklam, da wusste ich – sie haben mich umstellt“, witzelt der Wittenberger Sänger vor dem Lied „Gleichheit“, in dem sich die Blicke der Hoffnungslosen genauso glichen wie nächtliche Leuchtreklamen, Supermärkte und Attentäter. „Überall derselbe Dreck“, murrt Wenzels hohe, rauchige Stimme. Trompeter Manuel Abreu spielt die Melodie, füllt den Raum zwischen den Textzeilen, während Hannes Scheffler und Thommy Krawallo an Gitarre und Bass in einer Manier grooven, die an den rockig-jazzigen Stil des US-Amerikaners Tom Waits erinnert.

Lichtshow und Bühneneffekte fehlen, der Fokus liegt ganz auf den Musikern, bei denen Schlagzeuger Stefan Dohanetz weiß, wann er Stücke im Marschrhytmus antreiben kann und wann er das musikalische Zwiegespräch mit den Kollegen suchen will. Rattert Wenzel im Stakkato-Stil einen Text herunter, steht ihm die Trompete im Tempo in nichts nach, Ska- und Reggae-Einflüsse im Gitarrenspiel finden sich ebenso. Wenzel selbst wechselt zwischen Gitarre, Akkordeon und Klavier.

„Der Auftritt hat eine schöne Dramaturgie“, sagt der 57-jährige Bernd Fröde aus Greifswald. „Es gibt Höhepunkte, aber auch nachdenkliche Momente, so dass das Publikum konzentriert bleiben muss“, findet der Fachdidaktiker für Schulmusik an der Hochschule für Musik und Theater Rostock. „Man will einfach kein Wort verpassen. Dennoch war es lustig, ich habe viel gelacht“, stimmt Elisabeth Hasler zu. Die 29-jährige Logopädin gehört zu den jüngeren Fans. Der Großteil hingegen ist älter und weiß Wenzel seit Jahren zu schätzen. „Dieser tolle Barde begeistert seit Jahrzehnten mit seinem unglaublichen Witz“, sagt Ute Hasler, Lehrerin am Greifswalder Fremdsprachen- und Medienzentrum.

Der 63-Jährige Wenzel ist Sänger, Dichter, Regisseur, Autor und Schauspieler, veröffentlichte das aktuellste seiner 40 Alben 2017, arbeitete zu DDR-Zeiten als clowneskes Duo mit Regisseur und Schriftsteller Steffen Mensching zusammen und gehörte während der friedlichen Revolution 1989 zu den Autoren der „Resolution von Rockmusikern und Liedermachern“ gegen das DDR–Regime. Regelmäßig steht er auf der Liederbestenliste, einer von Kritikern erstellten Rangliste der besten deutschsprachigen Songs, die ihn zuletzt 2013 auszeichnete für „Die Erde ist da für dich und mich“, einem ins Deutsche übersetzten Cover von Woody Guthrie, der Folklegende aus den USA. Das Publikum im St. Spiritus würdigt das Lied mit lautem Applaus. Sowieso johlt, pfeift und klatscht es besonders dann intensiv, wenn die Musik sich der aktuellen Lage annimmt. „Solche Konzerte sind auch dafür da, der Verblödung im Land etwas entgegenzusetzen“, sagt Wenzel kurz nachdem die Band „Die Zeit der Irren und Idioten“ gespielt hatte, ohne das Stichwort „Chemnitz“ auszusprechen.

„Der Kontrast zwischen ernsthafter Poesie und witzig-bescheuerten Texten macht Wenzel aus“, sagt Petra Fröde aus Greifswald. Sie gehört zum Großteil des Publikums, der zwar begeistert ist, aber die Show sitzend verfolgt. Nur an den Rändern hüpfen einige wenige fröhlich im Rhytmus. „Wenzel hat einen Humor, bei dem einem das Lachen manchmal im Hals stecken bleibt“, sagt Christoph Volkenand. „Diese Widersprüchlichkeit schätze ich aber auch an ihm. Er ist ein Phänomen. Es war mal wieder ein schöner Abend mit Wenzel.“ Der Rest des Publikums ist der gleichen Meinung. Nach der dritten Zugabe, dem melancholischen „Herbstlied“, verabschiedet es die Band unter tosendem Applaus.

Christopher Gottschalk