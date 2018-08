Grimmen

Insgesamt 150 Biker rollten am Sonnabend bei der großen Ausfahrt des Bike-Rock-Car-Weekends durch die Region. Optisch und vor allem auch akustisch ein echter Leckerbissen für alle technikbegeisterten Menschen der Region. Es sollte der Startschuss in einen Samstag voller Highlights sein. Nachdem die Veranstalter des Vereins „Engine“ im Vorjahr 1000 Gäste bei der ersten Auflage des Bikertreffens begrüßen konnte, rechnete man in diesem Jahr mit deutlich mehr Besuchern. „Wir haben ein Jahr lang alles gegeben. Jeder einzelne im Verein hat sich da voll reingehängt. Und dann schien über Wochen sogar das Wetter dem Event entgegenzufiebern“, sagt Marthin Jahns, Vorsitzender des Vereins.

Zur Galerie Biker des Vereins „Engine“ leiden erneut unter dem Wetter. Veranstalter sprechen von 1200 Besuchern, die am gesamten Wochenende auf das Gelände strömten.

Es sollte aber etwas anders kommen. Wie das Wochenende lief, lesen Sie in der Montagsausgabe Ihrer OSTSEE-ZEITUNG.

Mielke Raik