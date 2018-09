Stralsund

Darauf können sich die Fans von Schlager, Pop, Klassik und Volksmusik freuen: Wenn der ZDF-Fernsehgarten Ende des Monats mit seiner Herbstausgabe in Stralsund zu Gast ist, gibt es ein Wiedersehen mit vielen Stars – von Helmut Lotti über Karat bis hin zu Pur, Lippi, Beatrice Egli oder The Dark Tenor.

An drei Tagen, vom 28. bis 30. September, wird Moderatorin Andrea Kiewel Stars und Sternchen an der Wasserkante auf der Hafeninsel neben der „Gorch Fock“ begrüßen. Die ersten beiden Sendungen werden aufgezeichnet, die dritte ist eine Live-Show.In der ersten Show, die am 30. September gegen 12 Uhr gesendet wird, hat Andrea Kiewel viele sportliche Herausforderungen für ihre Gäste im Gepäck. Ehrgeizige Wasserratten sind dann am Strelasund klar im Vorteil. Und die Hafeninsel besticht durch alte und neue Architektur mit einer wunderbaren Kulisse. Kulinarisch verwöhnt die Küche mit einem klassischen Drei-Gänge-Menü aus der Region.

Weitere Servicethemen und Tipps runden das kurzweilige Programm mit viel Musik, Spaß und Unterhaltung ab. In kurzen Filmen begegnet „Leute heute“-Moderator Florian Weiss ganz besonderen Menschen und porträtiert schöne Orte sowie Landschaften rund um die Kulturlandschaft Stralsunds. Für die musikalischen Highlights sorgen Helmut Lotti, Tom Gaebel, Karat, Linda Hesse, Angelo Kelly und Famlilie, aber auch The Dark Tenor.

Show 2 wird am 7. Oktober ausgestrahlt. Hier spielen Flora und Fauna der Küstenregion die Hauptrolle. So will sich Reporter Florian Weiss auf die Spuren der Kraniche begeben. Außerdem werden passende Outfits für den herbstlichen Strandspaziergang gezeigt. Musikalisch geht es mit Vicky Leandros, Christina Stürmer, Glasperlenspiel und Sebastian Hämer weiter.

Die letzte Ausgabe der Show „ZDF-Fernsehgarten on tour“ ist am 14. Oktober zu sehen. Hier stehen Sport und Spiel im Mittelpunkt. Dabei duellieren sich unter anderem die Kommissare der ZDF-Soko-Reihen. Zu den Gästen zählen zum Beispiel Pur, Wolfgang Lippert, Beatrice Egli und Joey Heindle.

Austragungsort für die Shows ist die Stralsunder Hafeninsel. Alte Speicher, Ozeaneum und Segelschulschiff „Gorch Fock“ bieten, so schwärmt das ZDF, die ideale Kulisse für Action, Spaß, Sport und jede Menge Musik. Und die Stralsunder können natürlich an allen Tagen live dabei sein.

Sommer Ines