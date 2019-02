Barth

Den ganzen „Weltmist“ mit einer Pointe zu versehen, „das ist die Leistung im Kabarett“ sagt Kabarettist Ulf Annel. Die Voraussetzung: „Wach sein und die Welt analysieren“, sagt er. „Ich war immer neugierig und interessiert an Geschichte und Gegenwart, dazu ist das kabarettistische Handwerk gekommen.“ Seit 1981 steht der studierte Journalist als Mitglied des Erfurter Berufskabaretts „Die Arche“ auf der Bühne, hat mehr als zwanzig humorvolle Bücher geschrieben und unzählige Soloprogramme gespielt. Als Gast-Regisseur ist er nach einigen Jahren an die Vorpommersche Landesbühne zurückgekehrt, wo er zurzeit das aktuelle Programm des Frechen Küsten Kabaretts ( FKK) inszeniert. Premiere ist am 8. März auf der Barther Bodden Bühne.

„Einiges muss an die Begebenheiten angepasst werden“

„Schöne Aussichten“ heißt die aktuelle Produktion für das FKK, die Annel in Erfurt mit „Die Arche“ erarbeitet hat. Mit einem Textbuch voll mit Vorschlägen für ein Nummernprogramm ist er nach Anklam gereist, wo seit Wochen geprobt wird. „Einige Dinge müssen natürlich an die örtlichen Begebenheiten angepasst werden“, verrät der 63-Jährige. Mitteldeutsche oder sächsische Dialekte werden beispielsweise gegen plattdeutsche Passagen getauscht.

Der Titel dürfte eher ironisch zu verstehen sein und die Frage aufwerfen: „Sind die Aussichten in Deutschland zurzeit wirklich schön? „Es geht um politische aber auch um persönliche Aussichten. Um die Frage, was bedeutet Schönheit, bis hin zur Schönheitsoperation“, sagt Annel. „Wir gucken auch in die Vergangenheit. Schließlich heißt es immer schön war die Zeit.“ Den sogenannten Finger in die gesellschaftlichen Wunden zu legen, ist dem Satiriker wichtig. „Trotzdem steht die Politiker-Schelte nicht im Vordergrund“, betont er. „Frau Merkel wird natürlich trotzdem auftreten.“

„Texte schreiben ist harte Arbeit“

Was spielerisch aussieht, bedarf einer guten Vorbereitung: „Ich werde oft gefragt, was machen Sie denn sonst noch, weil viele denken, ein Kabarettprogramm lässt sich so einfach aus dem Ärmel schütteln“, sagt Annel und lacht. „Aber Texte schreiben, die Nummern konzipieren, sodass Stück für Stück das ganze Programm entsteht, das ist harte Arbeit.“ Meist testet Annel die Texte bei seinen Kollegen. „Wenn die lange Gesichter machen, weiß ich schon Bescheid.“ Nur rund ein Viertel seiner Texte schaffen es laut Annel bis auf die Bühne.

Der gebürtige Erfurter studierte zunächst Journalismus in Leipzig. „Nebenbei habe ich im Studenten-Theater gespielt, stellenweise sogar öfter, als zu studieren“, verrät er und lacht. Annel beginnt, eigene Texte zu schreiben und arbeitet nach dem Studium kurze Zeit als Radioredakteur. Er bewirbt sich auf den Tipp einer Freundin hin beim Kabarett „Die Arche“, das im Herbst 1979 – zeitgleich mit dem Puppentheater Erfurt – als neue Sparte der Städtischen Bühnen Erfurt gegründet wird und wird dort ab 1981 Leiter der Sparte Kabarett. „Ich habe Glück gehabt und sofort eine feste Stelle bekommen“, sagt Annel. Und die hat er bis heute – auch wenn die Anzahl der „Arche“-Mitglieder im Laufe der Jahre weniger geworden sind und es einige Umstrukturierungen gab.

„Mit der Wende hat sich auch das Kabarett verändert“

Mit der Wende, sagt Annel, habe sich auch das Kabarett verändert: „Die Themen und die sozialen Herausforderungen sind völlig andere geworden.“ Zur DDR-Zeit habe man versucht, die Zensur zu umgehen. „Wenn Programme bei internen Voraufführungen abgenommen wurden, haben wir auch mal getrickst“, sagt er. „Meist gab es eine Opfernummer, bei der wir sicher waren, dass sich die Zensoren darauf stürzen würden und dafür andere Sachen nicht bemerken. Manchmal haben wir um jedes einzeln Wort gekämpft.“ Heute ist dieser Kampf dem Kampf um die Gunst der Zuschauer gewichen. Jährlich werden bei „Die Arche“ zwei bis drei neue Programme inszeniert. „Und die müssen wirklich gut sein, damit wir überleben können“, sagt Annel. „Nicht nur hart, satirisch und kompromisslos, es braucht die richtige Mischung von Satire und Humor.“

Das „Freche Küsten Kabarett“ bei der Probe zu „Schöne Aussichten": Die Schauspieler Rolf Günther, Rieke Clasen, Martin Schneider, Severine Schabon (v.l.) mit musikalischer Unterstützung von Rambald Bellmann (Mitte). Quelle: Dietmar Lilienthal

Stefanie Büssing