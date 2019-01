Wiesbaden

Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung sind im Jahr 2017 mehr Menschen von Westdeutschland nach in die ostdeutschen Länder gezogen. Nach Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) betrug das Plus für die fünf ostdeutschen Bundesländer ohne Berlin rund 4000 Menschen. Beziehe man Berlin mit ein, ergäbe sich sogar ein Überschuss von 13 000 Personen.

Damit sei eine lange anhaltende Tendenz gestoppt: In den 26 Jahren vor 2017 hatten die ostdeutschen Länder ohne Berlin mehr als 1,2 Millionen Bürger durch Wegzüge in den Westen verloren. Dieser Abwanderungstrend ist ist jetzt zu Ende: Verließen 2001 noch rund 191 000 Menschen Ostdeutschland in Richtung Westen, so waren es im Jahr 2017 nur noch weniger als 90 000. Die ostdeutschen Flächenländer verlieren weiterhin viele jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren, bei allen anderen Altersgruppen ist der Saldo für Ostdeutschland hingegen positiv, erklärt die Geografin Dr. Nikola Sander, Forschungsdirektorin am BiB.

Innerhalb der ostdeutschen Flächenländer gibt es große Unterschiede: Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet wie Sachsen und Brandenburg positive Wanderungssalden. Im Gegenzug verlassen immer noch mehr Menschen Sachsen-Anhalt und Thüringen in Richtung Westen.

OZ