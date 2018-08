Stralsund

Die Frau besuchte das Grab ihrer Mutter und war mit einem Rollator unterwegs. „Plötzlich näherten sich zwei männliche Personen und schubsten die Frau zur Seite“, sagte ein Polizeisprecher. „Anschließend nahmen sie den Stoffbeutel der Rentnerin, welcher am Rollator hing, an sich und entfernten sich mit Fahrrädern in Richtung Hauptausgang Prohner Straße.“

Die 83-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat: Wer hat Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht oder wem sind die beiden Täter in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Stralsund unter Telefon 03831 2890 624, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

kha