Langsdorf/Bad Sülze

Wenn Pflegedienstleiterin Monika Hoeck und ihre Kolleginnen zu ihren Patienten fahren müssen, stehen sie seit einem Jahr vor einer großen Herausforderung. Der Grund: die Staus auf der Umleitungsstrecke am A 20-Loch.

„Wir haben jeden Tag das gleiche Problem“, sagt die 59-jährige Monika Hoeck. Gleich drei Mal am Tag müssen die zehn Mitarbeiterinnen vom Ambulanten DRK-Pflegedienst in Bad Sülze nach Breesen, Langsdorf und Böhlendorf fahren – allesamt betroffen von der Umleitungsstrecke – um dort ihre Patienten zu versorgen. Eigentlich sind die Wege sehr kurz: Zwischen sechs und neun Kilometer entfernt liegen die Dörfer nur – theoretisch ein Katzensprung.

Am schlimmsten ist der extreme Zeitverlust

In der Realität allerdings „oft eine Zumutung“, wie die Pflegedienstleiterin sagt. Denn über die Dörfer läuft die viel befahrene Umleitungsstrecke für die gesperrte A 20. „Das erschwert uns die Arbeit, denn wir haben keine Chance auszuweichen. Wir müssen ja rausfahren. Die Patienten haben Priorität und müssen versorgt werden.“

Zum Wochenende hin kommt es besonders dicke: Am Donnerstag Nachmittag gehe es langsam los mit den längeren Staus. Am schlimmsten sei es jedoch am Freitag, Sonnabend und Sonntag. Dann staue es sich spätestens ab halb vier. „Eine Katastrophe“, bringt Monika Hoeck es auf den Punkt. Dabei geht es ihr nicht so sehr um die vielen Kilometer, die sie durch die Umleitungen zusätzlich fahren müssen oder das Benzin, das sie dadurch verbrauchen. „Am schlimmsten ist der extreme Zeitverlust.“ 45 Minuten Zeitverlust auf den kurzen Strecken seien keine Seltenheit. Zu Spitzenzeiten auch mehr.

20 Patienten pro Tour

Denn später oder früher losfahren, das geht meist nicht, weil viele Patienten bestimmten Zeiten auf ihre Medikamente – beispielsweise Insulinspritzen – angewiesen sind. Außerdem sind die Zeitpläne der Pflegedienste bekanntermaßen ohnehin eng getaktet. In einer Tour fahren die Bad Sülzer Frauen etwa 20 Patienten an. Die einen brauchen einen Verbandswechsel, die anderen müssen gewaschen und medizinisch versorgt werden. Dazu kommen spontane Hausnotrufe von Patienten, zu denen die Mitarbeiterinnen kurzfristig rausfahren müssen, um zu helfen.

In den Sommerferien oder auch an Brückentagen staut es sich in Langsdorf oft in beide Richtungen. Da stehen die ambulanten Pflegekräfte erst auf dem Hinweg und unter Umständen auf dem Rückweg wieder im Stau. Sie habe für Langsdorf zwar eine Ausnahmegenehmigung beantragt, um wenigstens beim Rasthof wenden zu dürfen. Das sei jedoch abgelehnt worden. Stattdessen müssen die mobilen Pflegekräfte weitere 1,6 Kilometer bis zum Kreisel fahren, um dort den kompletten Weg wieder zurückzufahren. Auch Abkürzungen über Wald- und Wiesenwege zu nehmen, bringe keine Vorteile. „Wenn da was passiert auf irgendwelchen Abwegen, das geht einfach nicht“, betont Hoeck, die in Breesen wohnt.

Viele Überstunden

Dass es nie zu Notsituationen kam und alle Patienten gut versorgt wurden, schreibt Monika Hoeck der hohen Einsatzbereitschaft des gesamten Teams zu. So seien sie immer füreinander eingesprungen, wenn einer im Stau stand. „Freitags bin ich auch mal selbst von zu Hause los, weil eine Kollegin nicht durch kam.“ Und einmal hat Monika Hoeck wegen eines Unfalls zwei Stunden im Stau festgesessen. Viele Überstunden hätten die Mitarbeiter geleistet, um sich gegenseitig zu helfen.

Die Pflegedienstleiterin hofft jedenfalls, dass im Dezember der Umleitungs-Spuk endlich vorbei ist, wenn die neue Behelfsbrücke voraussichtlich für den Verkehr freigegeben wird. „Wir atmen auf, wenn sich dann hoffentlich alles wieder normalisiert.“

Virginie Wolfram