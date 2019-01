Greifswald

Nach einem Unfall musste die A 20 zwischen Greifswald und Gützkow am Donnerstagmorgen in Richtung Stettin gesperrt werden. Ein Lkw war in den frühen Morgenstunden von der Fahrbahn abgekommen. Verletzt wurde niemand. Zur Bergung des Fahrzeugs wurden die Fahrspuren Richtung Osten gesperrt. Gegen Mittag soll die Straße wieder freigegeben werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

oz