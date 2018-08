Wiek

In der Gemeinde Wiek waren Unbekannte auf Beutezug. Sie haben auf dem Gemeindefriedhof große gusseiserne Zaunfelder und Pfähle entwendet. Angehörige der hier Bestatteten sind entsetzt über diesen Vorfall. Pfarrer Christian Ohm spricht von einem Skandal. Dies war allerdings nicht der einzige Fall in diesem Jahr. Die Aufklärungsquote ist allerdings gering.

Ein Mann aus Wiek (er möchte seinen Namen nicht in der Zeitung lesen) steht vor der Grabstätte seiner Eltern und ist verärgert, was Unbekannte angerichtet haben. „Ich kann nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Es war ein riesiger Schock, als ich bemerkt habe, was hier nicht stimmt“, sagt er. Der Vorfall ereignete sich bereits am letzten Juli-Wochenende. Einen Tag später kam der Wieker zum Gießen auf den Friedhof. Zwei Pfähle wurde aus der Betonumrandung „mit roher Gewalt demontiert und abtransportiert“ sowie vier rustikale Zaunfelder. Was übrig bleibt, ist ein gepflegtes Grab zusammen mit den restlichen drei Pfählen. „Ich bin enttäuscht und verärgert, dass die Totenruhe nicht respektiert wird.“ Er erinnert sich, als er die bestehende Grabstelle samt Zaun Anfang der 90er Jahre übernommen hat. „Wir haben mit viel Liebe das Grab aufgearbeitet und gepflegt“, sagt er.

Auch der zuständige Pfarrer Christian Ohm ist fassungslos über den Vorfall auf dem Wieker Friedhof. „Der Diebstahl ist skandalös und pietätlos hoch drei. Es ist nicht zu fassen. Die Täter wissen nicht, was sie mit solchen Aktionen den Angehörigen antun“, sagt er. Dass Zaunfelder vom Friedhof der Gemeinde gestohlen werden, ist kein Einzelfall. „Als ich davon gehört habe, sind mir wieder die Fälle in Erinnerung gekommen, die vor zwei und drei Jahren passiert sind. Damals war es extrem, dass Unbekannte auf unseren Friedhöfen auf Raubzüge gegangen sind“, sagt er. Immer seien es Zaunfelder gewesen, die abgeflext oder rausgeschlagen wurden. Danach habe sich die Situation wieder beruhigt.

In diesem Jahr gab es allerdings wieder einige Fälle, die bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurden, bestätigt Ilka Pflüger, Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund. Im Januar gab es einen ähnlichen Vorfall in der Gemeinde Neuenkirchen, im März in Sellin sowie im Mai in Sassnitz. Gleich zweimal schlugen Täter in Groß Zicker zu – im April und erst jüngst im Juli. Wie in Wiek sind hier uralte Grabanlagen zu finden, die eingezäunt sind. Hier wurden über 100 Jahre alte gusseiserne Zäune und eine Betonvase entwendet und auch ein Eisenkreuz gestohlen. Die Chance, dass die Polizei den Tätern auf die Schliche kommt, ist gering. „Es ist schwierig, da die Täter meist nachts agieren. Wir sind deshalb auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Wer etwas Auffälliges beobachtet, soll sich mit dieser Information an die Polizei wenden“, sagt Ilka Pflüger.

Der Wieker Einwohner hat den jüngsten Fall zur Anzeige gebracht, kann mittlerweile wieder lachen und sagt sarkastisch: „Ich habe von diesem Zaunfeld noch ein fünftes Teil in meiner Garage stehen. Das können sich die Täter jetzt auch noch abholen.“

Otto Mathias