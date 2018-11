Rostock

Hiobsbotschaft für die Rostocker Reederei Aida Cruises: Der neue Kreuzliner „Aidanova“, der derzeit in der Papenburger Meyer Werft gebaut wird, kann nicht wie geplant zur Jungfernfahrt am 2. Dezember aufbrechen. Das teilte Aida am Freitagmorgen mit. „Unser Anspruch ist es, unseren Gästen vom ersten Tag an einen Urlaub zu bieten, der ihre Erwartungen übertrifft. Damit auch Aidanova diesen hohen Standard wie alle zwölf Schiffe unserer bestehenden Flotte erfüllt, benötigen die Meyer Werft und ihre Partner noch etwas mehr Zeit“, sagt Aida-Sprecher Hansjörg Kunze.

Aus diesem Grund werden insgesamt sechs Reisen abgesagt. Die beiden Jungfernfahrten von Hamburg nach Gran Canaria und Teneriffa (Abfahrt je 2. Dezember) sowie vier weitere Reisen (siehe Liste unten). Alle folgenden Reisen ab 19. Dezember von Aidanova rund um die Kanarischen Inseln starten wie geplant, so Kunze. Aida Cruises habe bereits alle Gäste und Vertriebspartner über die Fahrplanänderungen informiert und biete alternative Reisemöglichkeiten aus dem Programm an.

Arbeiten sollen bis Ende November andauern

Die Meyer Werft teilte mit, das neue Kreuzfahrtschiff sei ein besonders komplexer und innovativer Prototyp. „Es braucht einfach noch etwas Zeit, um das Schiff für die ersten Gäste vorzubereiten“, hieß es in einer Mitteilung der Werft. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, alle Arbeiten und Tests bis zum 30. November erfolgreich abzuschließen.

Das mit Flüssigerdgas betriebene Kreuzfahrtschiff „Aidanova“ kostet knapp eine Milliarde Euro und soll der erste Kreuzliner sein, der komplett mit LNG ausgerüstet ist. Zwischenzeitlich hatte ein Kabinenbrand auf der Aidanova bereits für Verzögerungen gesorgt. Geplante Kurzreisen zwischen dem 15. November und 2. Dezember wurden daraufhin bereits abgesagt. Die „Aidanova“ wurde Ende August in Papenburg getauft und hat rund 2500 Kabinen. Es wird das mit Abstand bisher größte Schiff in der Flotte von Aida Cruises sein.

Betroffene Aida-Reisen:

· Jungfernfahrt „Von Hamburg nach Gran Canaria“ 13 Tage, 02.–15.12.2018

· Jungfernfahrt „Von Hamburg nach Teneriffa“ 10 Tage, 02.–12.12. 2018

· „Von Hamburg nach Lissabon“, 6 Tage , 02.–08.12. 2018

· „Von Lissabon nach Gran Canaria“, 7 Tage, 08.–15.12. 2018

· „Kanaren & Madeira 4“ ab/bis Teneriffa, 7 Tage, 12.–19.12. 2018

· „Kanaren & Madeira 3“ ab/bis Gran Canaria, 7 Tage, 15.–22.12. 2018

