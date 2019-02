Kühlungsborn

Sternengucker freuen sich, wenn sie ab und zu mal eine Sternschnuppe sehen. Die Forscher am Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (IAP) in Kühlungsborn können darüber nur schmunzeln. Mit einer neuen Technologie haben sie jetzt so viele verglühende Meteore beobachtet wie noch nie: Rund 200 000 waren es an einem einzigen Tag. Möglich gemacht hat das „Simone“, ein neues Netzwerk zur Radarerfassung von Meteoren, das 2018 am IAP installiert wurde. Das System könnte langfristig für bessere Wettervorhersagen sorgen und erregt schon jetzt weltweit Aufsehen.

Die Forscher beobachten die Meteore nicht etwa aus astronomischem Interesse: „Anhand der Spur der Kometen lassen sich Windgeschwindigkeiten in der mittleren Atmosphäre messen“, erklärt Jorge Chau, Leiter der Abteilung Radarsondierung am IAP. Und genau das ist das eigentliche Metier der Kühlungsborner Forscher: Sie untersuchen die Vorgänge in der Mesosphäre, der Atmosphärenschicht zwischen 50 und 100 Kilometern Höhe, in der es mehrere spannende physikalische Besonderheiten gibt und die unter anderem für die Telekommunikation und das Klima eine große Rolle spielt.

Vom Winde verweht

Das Prinzip an sich ist nicht neu: Von einem Sender werden Signale in den Himmel geschickt, die dann von einem Meteor, der zufällig gerade in die Mesosphäre eindringt, reflektiert werden – oder genauer gesagt von seinem Schweif. Das zurückkehrende Signal wird dann von einer Empfangsstation registriert und ausgewertet. Wenn man mehrere Empfänger hat, lässt sich das Signal triangulieren, also aus verschiedenen Winkeln beobachten, was Informationen über die genaue Position und Bewegungen im Raum liefert. So sehen die Wissenschaftler, wie der Wind den Meteorenschweif verweht und können so die Windgeschwindigkeit und -richtung errechnen.

Brocken aus dem All Brocken aus dem Allhaben unterschiedliche Bezeichnungen. Asteroiden und Kometen sind Himmelskörper, die auf einer Umlaufbahn und die Sonne kreisen, aber deutlich kleiner als Planeten sind. Der Unterschied liegt in der Zusammensetzung: Kometen haben einen hohen Anteil an gefrorenen Gasen und Wasser. Fliegen sie nahe an der Sonne vorbei, tauen diese Bestandteile und bilden den Kometenschweif, der Millionen Kilometer Länge erreichen kann. Kleinere Brocken nennt man Meteoriden, solange sie der Erde nicht zu nahe kommen. Dringen sie dagegen in die Erdatmosphäre ein, werden sie zu Meteoren, die meistens verglühen und dabei als Sternschnuppen zu sehen sind. Wenn sie nicht komplett verglühen, sondern auf der Erde einschlagen, nennt man sie Meteoriten.

Das Prinzip von „Simone“ (Abkürzung für Spread-spectrum Interferometric multistatic Meteor radar Observing Network) kehrt das Prinzip der Triangulation um: „Statt eines Senders und mehrerer Empfänger verschicken wir fünf verschiedene Signale, die dann von einem einzigen Empfänger registriert werden können“, erklärt Chaus Mitarbeiter Ralph Latteck. Die Sendeantennen dafür stehen in Kühlungsborn auf einer Wiese neben dem Institut nur wenige Meter voneinander entfernt. Das reicht schon aus, um die reflektierten Signale räumlich unterscheiden zu können.

Antenne im Apfelbaum

Zum Empfang wird eine einfache Drahtantenne und ein am IAP entwickelter Digitalempfänger genutzt. Solche Empfangsstationen können praktisch überall errichtet werden, erklärt Chau: „Eine Antenne wurde in einem Apfelbaum aufgehängt.“ Es muss nur jemand die empfangenen Daten speichern und ans IAP weiterleiten. Weil die Empfangstechnik so simpel ist, können sich die Forscher vorstellen, dass sich künftig auch Amateurfunker oder Schulen mit Forschungskursen an dem Projekt beteiligen.

Für Simone wurden acht dieser Antennen in Norddeutschland und Dänemark aufgestellt. So konnte eine Fläche von 600 mal 800 Kilometern abgedeckt werden. Bei der ersten Versuchsreihe im November konnten damit erstaunliche Ergebnisse erzielt werden, verrät Chau. „Wir haben zehn Mal mehr Meteore gezählt als mit der herkömmlichen Methode. An einem Tag waren es 200 000, vorher haben wir etwa 10 000 registriert.“ Der größte davon war etwa ein Kilo schwer, die meisten aber höchstens so groß wie ein Kieselstein. Im Sommer, wenn die Meteorendichte noch höher ist, hofft Chau sogar auf 500 000 Meteore pro Tag.

Riesen-Pizza am Himmel

Diese hohe Zahl erlaubt eine deutlich genauere Messung der Höhenwinde. Vergleichen lässt sich das mit einer riesigen Pizza am Himmel: Früher konnten die Wissenschaftler nur erkennen, was für eine Sorte Pizza es war. „Jetzt sehen wir Details wie einzelne Salamischeiben oder Champignons“, spinnt Chau das Bild weiter. Dieser Detailreichtum ist für die Grundlagenforschung am IAP wichtig, könnte aber auch praktische Auswirkungen haben: „Bislang spielt die Mesosphäre in der Wettervorhersage keine Rolle, weil wir einfach zu wenig Informationen haben“, sagt Latteck. Das könnte sich dank „Simone“ ändern.

Das Potenzial von „Simone“ haben auch schon die Amerikaner entdeckt. Das renommierte Massachusetts Institute of Technology ( MIT) ist wie die Uni Tromsø ( Norwegen) Partner bei dem Projekt. „In den USA wollen ,Simone’ in noch viel größerem Maßstab nachbauen“ sagt Chau. Dann kann sie dort sogar noch viel mehr Sternschnuppen zählen.

Axel Büssem