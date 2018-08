Tribsees

Ich bin mehrmals im Monat zwischen Rostock und Greifswald auf der A 20 unterwegs. Als ich am Montag erfahre, was sich hier am Sonntag ereignet hat, bin ich nicht nur traurig und betroffen, sondern auch ratlos. Zwei junge Rostockerinnen wurden hier nahe des A-20-Lochs ohne jede Vorwarnung aus dem Leben gerissen, als ein Auto auf ihren Pkw auffuhr. Die Stelle habe ich genau vor Augen. Wie ist es möglich, dass jemand dort die Staugefahr nicht erkennt? Dort gibt es doch jede Menge Schilder, oder nicht?

Die OZ will es genau wissen, ich fahre hin. Montag 13 Uhr: An der Abfahrt Grimmen West schalte ich die Dashcam ein, zeichne die Fahrt auf, um sicher zu gehen, nichts zu übersehen. Bis Tribsees sind es 15 Kilometer. Zwei zusätzliche rote WC-Schilder fallen mir auf – noch vor dem offiziellen Wegweiser des Rastplatzes Trebeltal. Noch knapp vier Kilometer bis Tribsees, ich fahre Tempo 140, die Geschwindigkeit ist freigegeben. Als ich den Kirchturm der Trebelstadt sehe, drossle ich mein Tempo. Warnschilder gab es noch keine, dabei war ich mir so sicher, dass hier welche stehen.

Ich überhole einen Lkw, dann geht alles ganz schnell: War da nicht gerade eine Unfallstelle? Ölbindemittel und Kreidemarkierungen weisen darauf hin. Kann nicht sein, das ist ja viel zu früh, denke ich. Die Polizei sprach von 1000 Metern vor der Abfahrt. Es sind aber etwa 3,5 Kilometer bis Tribsees. 1000 Meter weiter wirbt ein großer brauner Wegweiser für das Trebeltal und knapp dahinter der erste kleine Hinweis: In zwei Kilometern kommt eine Baustelle. 900 Meter weiter warnt ein rotes Dreieck vor dem Stau in zwei Kilometern. Irgendwie passen die Zahlen nicht zusammen. Und wo war denn nun eigentlich der Unfall?

Endlich ein blauer Vorwegweiser, dass in 1000 Metern die Abfahrt Tribsees kommt. 100 Meter weiter gilt ein Tempolimit von 120. Ganz schön spät, ich fahre auf einen Stau zu. Ab jetzt kommen alle paar Meter neue Schilder, die auf die Baustelle und die Ausfahrt hinweisen. 500 Meter vor der Ausfahrt dann Tempo 100. Etwa 200 Meter vor der Ausfahrt Tempo 60. Ich fädle mich ein und ahne Schlimmes. Der tödliche Unfall war gar nicht so kurz vor der Abfahrt. Der Stau am Sonntag muss viel länger als im Polizeibericht angegeben gewesen sein. Ich hatte die Stelle gesehen, die Videoaufzeichnung bestätigt es. Dort wo der Däne ins Stauende raste, gab es weder Warnschilder noch Tempobegrenzungen. Er ahnte, anders als wohl die meisten Einheimischen, nichts von einem Loch in der Straße. Und noch zwei Dinge zeigt das Video: Auf den WC-Schildern zum Rastplatz steht eine Stauwarnung. Ich hatte sie nicht wahrgenommen. Die Warnschilder sind sehr klein und kommen viel zu spät.

Juliane Radike