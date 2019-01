Rostock

Nach tagelangem Dauerfrost könnten die Straßen in der Nacht zum Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern gefährlich glatt werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Mittag eine amtliche Warnung vor Glatteis heraus. Die Warnung gilt für den Bereich östlich von Rostock von 18 Uhr bis um 2 Uhr am Sonntag. Für Greifswald, Anklam und andere Gemeinden östlich von Stralsund gilt die Warnung von von 23 Uhr bis um 5 Uhr am Sonntag.

„ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf. Vermeiden Sie Autofahrten!“, heißt in der Warnung der Stufe 2 von 3.

In dem dunkelorangenen Bereich gilt die Warnung vor Glatteis ab 18 Uhr. Östlich davon (orange) erst ab 23 Uhr. Quelle: dwd.de

10 Tipps zum Glatteis: So kommen Sie sicher an

Zur Galerie Beim Anfahren drehen die Räder durch, beim Bremsen blockieren sie: Auf glatten Straßen rutschen Autos manchmal mehr als dass sie fahren. Autofahrer müssen ihren Fahrstil derzeit entsprechend anpassen.

RND/sis