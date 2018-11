Schwerin

Freie Wähler und Bürger für MV (BMV) wollen künftig als eine Partei im Land agieren. Vertreter beider Parteien haben am Dienstag entsprechende Informationen vom Vortrag (die OZ berichtete) in Schwerin bestätigt. Ab sofort werde die bisherige BMV-Fraktion im Landtag unter dem Namen „Freie Wähler/BMV“ handeln, sagt Fraktionschef Bernhard Wildt. Er, Matthias Manthei und Christel Weißig würden dann der Partei Freie Wähler beitreten. Ralf Borschke dagegen wolle parteilos bleiben. Er habe sein Mandat nicht für die Freien Wähler erhalten, so Borschke, sondern „für eine politische Agenda“. Vor 14 Monaten waren alle vier aus der AfD ausgetreten. Zwischendurch träumte man davon, „die CSU des Nordens“ zu werden.

Freie Wähler und BMV hätten sehr viele inhaltliche Überschneidungen, erklärt Gustav Graf von Westarp, Landesvorsitzender der Freien Wähler. Daher sei die Fusion ein „logischer Schritt“, so Wildt. Man stehe für Wirtschaftsnähe, bessere Bildung, Stärkung des ländlichen Raums, mehr Bürgerbeteiligung und solide Finanzen. Beide Seiten sollen vom Zusammenschluss profitieren, denn die Freien Wähler sind mit 50 Mitgliedern und rund 1500 Unterstützern vor allem in der Kommunalpolitik vertreten, die BMV (32 Mitglieder) derzeit nur im Landtag. Gemeinsam erhoffe man sich bessere Chancen bei der Kommunalwahl 2019. Die Landtagsfraktion könne unabhängig agieren, da herrsche gegenseitiges Vertrauen. Westarp versichert: „Wir regieren nicht in Gremien hinein.“

Mit dem Zusammenschluss seien die Freien Wähler nun nach Bayern in zwei Bundesländern als Fraktion vertreten. Die Partei BMV, erst vor knapp einem Jahr gegründet, solle aufgelöst werden, so Wildt. Am 2. Dezember werde der Vorstand dies den Mitgliedern auf einem Parteitag vorschlagen. Jeder müsse dann selbst entscheiden, ob er zur neuen Partei wechselt.

