Linstow

Fruchtbare Äcker sollen nicht zugebaut werden. Um auf einen Blick zu erkennen, wo Böden besonders wertvoll sind, hat das Land im Vorjahr mit einer flächendeckenden Bewertung begonnen.

Linstow (dpa/mv) - Das Land Mecklenburg-Vorpommern will hochwertige Äcker künftig besser davor schützen, als Bauland verplant zu werden. Daher begann im vorigen Jahr die erste flächendeckende Beurteilung der Böden im Land, teilte das Agrarministerium am Mittwoch mit. Sie solle als fachliche Grundlage bei Planungs- und Genehmigungsverfahren genutzt werden und helfen, bei Bauvorhaben Bodenschutzbelange besser berücksichtigen zu können, sagte Agrarstaatssekretär Jürgen Buchwald am Mittwoch auf dem Boden- und Düngungstag des Landes in Linstow (Landkreis Rostock). „Durch Standortvergleiche können beispielsweise Baugebiete dort geplant oder Trassen dort verlegt werden, wo weniger schutzwürdige Böden dominieren“, sagte er.

Nachbesserungen bei Düngeverordnung gefordert

„Boden ist nicht vermehrbar, aber leicht zerstörbar“, sagte Buchwald. Nur auf intakten Böden könnten dauerhaft gesunde Nahrungsmittel produziert werden. „Sauberes Grundwasser kann nur garantiert werden, wenn wir unsere Böden unversehrt halten.“ Ziel sei es, den guten Bodenzustand zu erhalten und bei einem schlechten Zustand gegenzusteuern. Hauptgefahren für Beeinträchtigungen der Böden seien Erosion, Verdichtung, Verlust der organischen Substanz, Belastung mit Schadstoffen sowie die Nutzung für Siedlung und Verkehr.

Ein zentrales Konfliktfeld sei die Düngung. Mit Blick auf die vom Bund angeschobenen Nachbesserungen bei der Düngeverordnung sagte Buchwald, die vorgeschlagen Änderungen seien akzeptabel, würden aber zusätzliche Belastungen für die Landwirtschaft nach sich ziehen. „Die Absenkung der Düngung in nitratbelasteten Gebieten auf minus 20 Prozent unter dem Sollwert ist fachlich allerdings nicht zu vertreten“, kritisierte er.

Staatssekretär warnt vor Folgen

Eine derartige Regelung würde sich negativ auf den Getreide- und Rapsanbau und den Gemüseanbau auswirken, zu Ertragsrückgängen und Einkommensverlusten führen. „Mit der Umsetzung der Düngeverordnung darf die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe aber nicht gefährdet werden“, forderte der Staatssekretär.

Birgit Sander