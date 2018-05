Greifswald

Manuel Charr, Boxweltmeister der World Boxing Association (WBA) im Schwergewicht, findet Greifswald „unschlagbar schön“. Für Absprachen mit seinem Steuerberater Frank Hardtke war er am Montag, 21. Mai, aus Köln angereist. Jetzt steht für ihn fest: „Ich komme nächste Woche für ein zweiwöchiges Trainingslager wieder.“

Im Sporthotel Alcedo in Levenhagen ist der 33-Jährige untergebracht, nahe der Wiecker Brücke war er am Mittwoch essen. „Es ist traumhaft hier, ich hatte sofort Urlaubsfeeling“, erzählt er. Und es sei ein guter Ort um sich „auf den nächsten Wettkampf zu fokussieren.“ Im September muss der gebürtige Syrer seinen Titel gegen die Nummer 2 in der WBA verteidigen.

Sybille Marx