Wackerow

In Wackerow ist eine als Naturdenkmal eingestufte Hainbuche in Brand geraten und gefällt worden. Die Polizei war am Sonntag über den Brand informiert worden. Das Feuer war im hohlen Baumstamm ausgebrochen. Es werde von Brandstiftung ausgegangen, teilte die Polizei am Montag in Anklam mit. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Wackerow und Groß Petershagen sei das Feuer gelöscht worden. Dazu hätte der etwa 15 Meter hohe Baum aber gefällt werden müssen. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich neben dem nicht zu ersetzenden ideellen Schaden auf einen Sachschaden von 10000 Euro.

Der in Wackerow lebende Naturschützer Michael Succow geht davon aus, dass der auf ein Alter von etwa 300 Jahren geschätzte Baum nicht hätte gefällt werden müssen. Es habe sich um einen Schwelbrand gehandelt, den man mit ausreichend Wasserzufuhr hätte löschen können, sagte Succow. Er hat Anzeige wegen Zerstörung eines Naturdenkmals erstattet. Anwohner hatten am Freitag drei laute Knallgeräusche gehört. Sie gehen davon aus, dass Kinder oder Jugendliche Feuerwerkskörper in dem hohlen Baumstamm gezündet haben, die dann den Schwelbrand auslösten.

Martina Rathke