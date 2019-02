Rostock/Glasgow

Die britische Fluggesellschaft Flybmi mit Sitz in Glasgow ist laut BBC News insolvent. Wie das Nachrichtenportal am Sonnabendabend berichtet, wird der Flugbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Alle Flüge sollen abgesagt werden – treffen würde dies auch Mecklenburg-Vorpommern. Denn in Deutschland bietet die Airline unter anderem innerdeutsche Flüge von Rostock-Laage nach München an. Auf der Internetseite des Rostocker Airports war am Sonnabendabend bis rund 21 Uhr aber noch kein Hinweis über eine Absage der nächsten München-Flüge zu sehen.

Zuletzt hatte bereits die Pleite der Berliner Fluggesellschaft Germania den Rostocker Regional-Flughafen schwer getroffen. Diese hatte den Flugbetrieb Anfang Februar eingestellt.

Unsicherheit über Brexit schadet der Airline

Offenbar haben die Verteuerung des Treibstoffs, CO2-Kosten und die Unsicherheit über den Brexit dem Unternehmen stark zugesetzt. Die Fluggesellschaft betreibt mit 376 Mitarbeiter 17 Flugzeuge, die in 25 europäische Städte fliegen. Betroffene Fluggäste sollen sich laut Flybmi an ihre Reisebüros oder Versicherungen wenden.

RND