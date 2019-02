Greifswald/Schwerin

Die Mitglieder des Konservativen Kreises in der Nordost-CDU wollen ihren Beitrag dazu leisten, dass die Union im Land verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnt und ihre Position als stärkste kommunale Kraft bei den Wahlen Ende Mai verteidigt. „Wir kandidieren, um unsere Region weiter voran zu bringen. Überlassen wir die Politik nicht den linken und rechten Demagogen! Unsere Heimat hat mehr verdient“, teilte der Sprecher des Konservativen Kreises, Sascha Ott, in einem Schreiben mit.

Nach Otts Angaben haben sich mehr als 20 Mitglieder des Konservativen Kreises für die Kommunalwahlen aufstellen lassen, um dann in Kreistagen und Gemeindevertretungen für christlich-konservative Werte einzutreten. „Wir müssen besser auf die Sorgen und Nöte der Menschen hören, ihnen die Angst vor Heimatlosigkeit und sozialem Abstieg nehmen. In Zeiten der Globalisierung sehnen sich die Menschen nach Heimat“, erklärte Ott. Der Konservative Kreis war als Reaktion auf den politischen Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) entstanden, insbesondere auf ihre Flüchtlingspolitik.

Ott will mehr Finanzmittel für Kommunen

Sascha Ott plädierte für eine bessere Finanzausstattung der Städte und Dörfer, damit diese ihre Aufgaben erfüllen können, ein flächendeckendes Netz von Ärzten und Pflegediensten sowie gut ausgerüstete Schulen und Kindertagesstätten im ländlichen Raum. Bei der Mobilität setze der Konservative Kreis auf Innovation statt Umerziehung. „Für uns gilt: Freie Fahrt für freie Bürger – auch für den motorisierten Individualverkehr“, machte Ott deutlich. Eine umfassende Mobilfunkabdeckung müsse zudem selbstverständlicher Teil der Daseinsvorsorge sein.

Mit der CDU-Fraktion im Landtag wolle der Konservative Kreis „für einen starken und wehrhaften Rechtsstaat streiten, der seine Bürger zu jeder Zeit und an jedem Ort schützen kann“, betonte Ott. Damit sollen offenkundig Wähler zurückgewonnen werden, die die CDU bei jüngsten Wahlen an die AfD verloren hatte.

Vor fünf Jahren wurde CDU stärkste Kraft

Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren war die CDU mit 33 Prozent stärkste kommunalpolitische Kraft in Mecklenburg-Vorpommern geworden, vor der Linken mit 19,7 Prozent und der SPD mit 18,9 Prozent. Die CDU errang rund 1800 Mandate. Zur Kommunalwahl am 26. Mai will sie nach eigenen Angaben mit mehr als 3000 Bewerbern antreten. Bis zum 12. März müssen die Listen für die Gemeinde- und Stadtrats-, Bürgerschafts- und Kreistagswahlen bei den Wahlleitern vorliegen.

Frank Pfaff