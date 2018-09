Stralsund

Bei der dringenden Weiterentwicklung einer zum Teil unbebauten Fläche auf der Stralsunder Hafeninsel drohen weitere Verzögerungen: Auf Initiative der CDU-Fraktion in der Stralsunder Bürgerschaft ist das Investorenauswahlverfahren für den Bau eines Vier-Sterne-Hotels gestoppt worden.

Das Areal zwischen dem Restaurant Fischermann’s auf der einen und einem alten Speicher auf der anderen Seite gilt trotz seiner besonderen Lage als Schandfleck. Aus diesem Grund hat die Bürgerschaft vor gut einem Jahr beschlossen, ein Investorenauswahlverfahren zum Bau eines Vier-Sterne-Hotels mit rund 140 Zimmern und mehreren Tagungsräumen zu starten. Geplante Investitionssumme für den Bau: 40 Millionen Euro.

Eine der vielen Herausforderungen an diesem Standort besteht darin die alten Speicher in den Komplex zu integrieren. Die Gebäude auf der Hafeninsel stehen generell unter Denkmalschutz. Der Preis für das knapp 6000 Quadratmeter große Gebiet soll bei mindestens vier Millionen Euro liegen, die in die städtische Kasse wandern würden. Das Gelände gehört der Stadt.

Die Gründe, warum die CDU das Vorhaben am Donnerstag während der Bürgerschaftssitzung gemeinsam mit der Wählergemeinschaft Bürger für Stralsund (BfS) gekippt hat, begründete der CDU-Mann Hendrik Lastovka in erster Linie damit, dass der Investorenwettbewerb nur auf wenig Interesse gestoßen ist. Bauamtschef Ekkehard Wohlgemuth hatte im Juli 2017 im Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft noch eingeschätzt, dass die „exponierte Lage“ am Hafen ein Vorteil sei. Im Ergebnis des Verfahrens spiegelt sich dies bisher aber nicht wider.

Bestätigten OZ-Informationen zufolge haben sich nur zwei Interessenten gefunden, die die Fläche mit einem Hotel bebauen und die alten Speicher entsprechend einbinden wollen. Bei einem handelt es sich um eine Investorengruppe, die den bundesweit tätigen Hotelbetreiber Upstalsboom an der Seite gehabt haben soll. Mehrere Teilnehmer eines eigens für den Wettbewerb gegründeten Auswahlgremiums, das Anfang Juli hinter verschlossenen Türen tagte, bezeichneten die vorgelegten Pläne „als geeignet“.

Weiterhin hat ein Stralsunder Projektunternehmen dem Auswahlgremium seine Vision für die Hafeninsel präsentiert, hinter dem zwei Geschäftsleute aus der Region stehen sollen, auch wenn sie mit dem Unternehmen auf dem Papier bisher nicht nachweislich verquickt sind. Bei einem der beiden soll es sich um den Immobilienentwickler Fred Muhsal handeln, der in Stralsund bereits mehrere größere Bauprojekte verwirklicht hat. Dieser Vorschlag für die Gestaltung des Quartiers 65 soll nach übereinstimmenden Aussagen mehrerer Stadtvertreter, die in der Auswahljury vertreten waren, allerdings katastrophal gewesen sein.

Ursprünglich sollte im Quartier 65 ein als Erweiterung des Ozeaneums gedachtes Mega-Aquarium mit 15 Millionen Litern Wasser entstehen, in dem die Seamounts als noch wenig erforschtes Unterwassergebirge zu erleben gewesen wären. Auch ein Hotel war damals im Komplex vorgesehen. Dafür hätte die Landesregierung Fördermittel in Millionenhöhe bewilligen müssen. 2014 kam die Absage.

Die CDU schlägt als Alternative zu dem nun geplanten Hotelkomplex den Bau eines öffentlichen Schwimmbades mit Blick auf den Sund vor. „Es wäre nicht gut, ein Projekt in so einer Lage einem Investor zu überlassen, der dort Gewinne einstreicht, ohne dass die Stralsunder selbst etwas davon haben“, sagte der Vorsitzende des Bauausschusses der Bürgerschaft, Lastovka. Außerdem seien Miet- statt Eigentumswohnungen denkbar. Dass das gesamte Verfahren damit abrupt beendet werde, sei zu verschmerzen. „Wenn wir warten, bis das Investorenauswahlverfahren zwar abgeschlossen ist, aber die Bürgerschaft dem Ergebnis am Ende nicht zustimmt, dann haben wir noch mehr Zeit verloren.“

Jürgen Suhr, Fraktionschef der Grünen in der Bürgerschaft, befürchtet indes einen Imageverlust für die Stadt. „Denn so darf man mit zukünftigen Partnern aus der Wirtschaft nicht umgehen. Wer soll sich denn zukünftig noch darauf verlassen, dass eine Ausschreibung oder ein Wettbewerb auch ernst genommen wird.“ Von einem Schwimmbad sei in dem ausgelobten Wettbewerb nie die Rede gewesen.

SPD-Fraktionschef Peter van Slooten bezeichnete die Schwimmbad-Pläne als „absurd“. Zudem sende die Stadt „ein fürchterliches Signal in die Wirtschaft“, wenn ein Investorenwettbewerb, für den die Bürgerschaft einstimmig votiert hat, „plötzlich abgeblasen wird“.

Benjamin Fischer