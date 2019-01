Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will eine rasche Einigung beim Thema Digitalpakt Schule. Das Geld für Investitionen in die digitale Infrastruktur stehe bereit. Nun müsse ein Weg gefunden werden, die Schulen im Land möglichst schnell besser auszustatten, sagte sie am Donnerstag.