Schwerin

Das Deutsche Rote Kreuz in Mecklenburg-Vorpommern beklagt eine mangelnde Bereitschaft in der Bevölkerung, die Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen. „Das Angebot an Kursen ist da, wird aber häufig nur unzureichend angenommen“, konstatierte Bianca Meyer vom DRK-Landeverband am Dienstag in Schwerin. Sie verwies auf Studien, nach denen jeder zehnte Todesfall nach Verkehrsunfällen durch rechtzeitige und fachgerechte Soforthilfe am Unfallort hätte verhindert werden können. Im Jahr 2017 waren auf den Straßen im Nordosten 79 Menschen tödlich verunglückt.

„Die Erste Hilfe kann das entscheidende Bindeglied zur Lebensrettung durch den Arzt sein. Gerade in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern mit langen Anfahrtswegen ist entschlossenes und sicheres Zupacken wichtig“, betonte Meyer. Sie nahm den Welttag der Ersten Hilfe am 8. September zum Anlass für einen neuerlichen Appell, die Auffrischungskurse zu nutzen, am besten im Abstand von zwei Jahren.

Im Vorjahr hätten 41 000 Menschen einen der 3200 Lehrgänge des DRK besucht, das damit gut die Hälfte aller Erste-Hilfe-Kurse im Land veranstaltet habe. Die Kosten seien mit 30 bis 35 Euro vergleichsweise erschwinglich. Meyer erneuerte zudem die Forderung der Hilfsorganisationen, Unterweisungen in Erster Hilfe verbindlich in den Stundenplan der Schüler aufzunehmen, etwa nach dem Beispiel Baden-Württembergs. Das Rote Kreuz sei in Mecklenburg-Vorpommern bereits mit vielen freiwilligen Angeboten in den Schulen sehr aktiv.

Den Erste-Hilfe-Tag wolle das DRK in diesem Jahr gemeinsam mit der Landesverkehrswacht nutzen, um das Bewusstsein für solide Kenntnisse zu stärken. Dazu werde es neben vielen regionalen Veranstaltungen den Aktionstag Erste Hilfe und Sicherheit im Straßenverkehr am 8. September von 10.00 bis 18.00 Uhr im Schlossparkcenter in Schwerin geben. Dort gebe es unter anderem einen Erste Hilfe Parcours mit Helmabnahme und Herz-Lungen-Wiederbelebung. An Motorrad- und Fahrradsimulator könnten die eigenen Fahrkünste erprobt, mit der Rauschbrille die Auswirkungen von Alkoholkonsum erlebt werden.

Der Präsident Landesverkehrswacht, Hans-Joachim Hacker, unterstützte die DRK-Forderung nach regelmäßigen Auffrischungskursen. „Die ersten Minuten nach einem Unfall sind meist entscheidend für den Erfolg der Rettung. Da ist es wichtig, dass jeder Handgriff sitzt“, betonte Hacker. Die Verkehrswacht plädiere für einen Maximalabstand zwischen den Kursen von fünf Jahren, sehe aber auch den Gesetzgeber in der Pflicht, klare Regelungen zu treffen.

dpa/mv