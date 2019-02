Schwerin

Ein Zeichen setzen – darum gehe es bei der Aktion „Bunte Westen“ am Sonnabend in Schwerin. Veranstalter ist die Sammlungsbewegung „Aufstehen“ der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht. In MV existieren bereits mehrere Ortsgruppen: in Stralsund, Greifswald, Bergen oder Rostock. Nun sei es Zeit, öffentlichkeitswirksam Protest zu zeigen, sagt Ottopeter Flettner (66), ein Rentner aus Neubrandenburg. Er organisiert die Demo in Schwerin.

Wagenknecht hatte die Initiative „Aufstehen“ im Sommer 2018 ins Leben gerufen, mittlerweile gehörten ihr bundesweit rund 170 000 Unterstützer an. Es gehe um eine neue Politik im Land, höhere Löhne, einen starken Sozialstaat, bezahlbare Mieten, Umweltschutz, Abrüstung, Demokratie.

„Wir sind keine Partei“

„Wir sind keine Partei“, sagt Flettner. „Wir sind der Meinung, dass es im Bundestag an einer wirksamen Opposition fehlt.“ Daher müsse dies auf der Straße, außerparlamentarisch geleistet werden. „Wir wollen Menschen ansprechen, die sich von den Parteien abgewendet haben“, sagt er. „Salopp gesagt: den Parteien in den Hintern treten.“ Den Parteien gehe es nur noch um eigenen Machterhalt; wichtige Themen aber blieben auf der Strecke. Menschenwürde, Gemeinwohlorientierung oder Wirtschaften im Einklang mit der Natur. Flettner spricht von einem „neuen Aufstehen“. Als Vorbild nennt er die 68er-Generation, die Friedens- und Umweltbewegung, der die Grünen entsprangen. „ Die Grünen haben heute leider vergessen, weshalb sie entstanden sind.“ Die meisten der Unterstützer von „Aufstehen“ in MV seien wie er parteilos, einige kämen von den Linken.

Parallelen zieht auch Heiko Lietz aus Schwerin. Der Pastor war Dissident zu DDR-Zeiten, später der erste Sprecher des Neuen Forums in MV. Es sei wieder Zeit aufzustehen, sagt Lietz. Die friedliche Revolution 1989 habe nicht das gebracht, was viele sich erhofften. „Wir sind in der neo-liberalen Bundesrepublik stecken geblieben. Das will ich einklagen.“

Abgestimmte Aktion in mehreren Städten

Übrigens hat er dies bereits vor sieben Jahren in einem Büchlein namens „Aufstehen“ geschrieben, als es Wagenknechts Bewegung noch nicht gab. Er deutet darin an, dass die Zeit für einen neuen Wandel da sei, „wenn sich durch einen permanenten Reformstau schlechte politische und gesellschaftliche Verhältnisse zementieren“.

Die Demo soll am Sonnabend um 11.45 Uhr am Schweriner Hauptbahnhof starten, mit Teilnehmern aus verschiedenen Städten. Sie sollten laut Organisatoren möglichst bunte Westen tragen – in Anlehnung an die „Gelb-Westen“ in Frankreich. Zeitgleich finden solche Aktion in allen Landeshauptstädten statt.

Frank Pubantz