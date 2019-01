Glättegefahr in MV: Temperatur steigt am Wochenende

MV aktuell Winter in MV - Glättegefahr in MV: Temperatur steigt am Wochenende Wetterexperten erwarten einen kurzfristigen Stopp der Kältewelle im Nordosten. Niederschläge und Temperaturen um den Gefrierpunkt werden für Glätte auf den Straßen sorgen. Schneechaos ist in den kommenden Wochen unwahrscheinlich.

Bitterkalt ist es gegenwärtig in Mecklenburg- Vorpommern. Auch in den nächsten Tagen soll es so bleiben. Erst zum Wochenende soll das Wetter wieder etwas milder werden. Urlauberin Ute Böhme (57) aus Leipzig hat sich am Kühlungsborner Hafen dick eingepackt. Quelle: Frank Söllner