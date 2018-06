Stralsund

Überraschung für alle Stralsunder Fußballfans: Für das Freundschaftsspiel Hansa Rostock gegen den Verbandsligisten FC Pommern Stralsund verschenken die OSTSEE-ZEITUNG und der Stralsunder Bürgergarten am Freitag gemeinsam die letzten 60 Freikarten.

Die Drittliga-Profis des FC Hansa Rostock haben sich in dieser Woche im Trainingslager auf der Insel Rügen die nötige Fitness für den angestrebten Aufstieg in die 2. Bundesliga geholt und legen am Sonnabend auf dem Rückweg an die Warnow einen Zwischenstopp in Stralsund ein.

Karten für die Partie Hansa gegen Pommern am Sonnabend um 16 Uhr in der „Primus Immobilien Arena“ am Frankendamm vergeben wir am Freitag (29. Juni) exakt ab 14 Uhr nur im Servicecenter der OZ in Stralsund am Apollonienmarkt 16. Jede Person darf maximal vier Karten mitnehmen. Wenn das Kontingent aufgebraucht ist, war’s das.

OZ