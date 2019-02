Rostock

Hühnerfleisch steht bei vielen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ganz oben auf der Speisekarte. Diese Testergebnisse jedoch werden ihnen ganz schön den Appetit verderben: Im Lebensmitteleinzelhandel ist mehr als jede zweite Hähnchenfleischprobe mit Durchfallerregern kontaminiert – sowohl in MV als auch in ganz Deutschland. Das haben Untersuchungen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Für MV hat das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Lallf) bei Kontrollen ähnliche Zahlen ermittelt.

Proben im Einzelhandel stärker befallen

Demnach enthielten im Einzelhandel 51,8 Prozent der Proben im Jahr 2017 den gefährlichen Erreger Campylobacter, während es 2011 noch 31,6 Prozent waren. In MV haben die Lallf-Kontrolleure 2017 bei 44,3 Prozent der Geflügelfleischproben die Bakterien festgestellt, 2016 waren es 35,8 Prozent, erklärt Pressesprecherin Antje Krüger.

In Schlachthöfen höchste Keimgefahr

Noch schlechter sieht es direkt an den Schlachthöfen aus. Dort fanden BVL-Mitarbeiter im vergangenen Jahr sogar bei 78,8 Prozent der Masthähnchen den Durchfallerreger (2011: 40,9 Prozent).

Es sei entscheidend, „dass Schlachthäuser besser kontrolliert und zu verbesserten Hygienemaßnahmen verpflichtet werden“, fordert Klaus Müller, Chef der Verbraucherschutzzentrale Bundesverband.

Chlor-Behandlung in Europa nicht erlaubt

Der Bundesverband des Lebensmittelhandels weist darauf hin, dass die in den USA zulässige Methode, Keime auf dem Fleisch durch Chlor zu beseitigen, in Europa nicht erlaubt sei. Deshalb gebe es für Geflügelfleisch Verzehrhinweise. Ganz wichtig ist eine strenge Hygiene in der Küche. Werden die gleichen Schneidebretter benutzt, können zum Beispiel Keime von rohem Fleisch auf Salat oder andere Lebensmittel übergehen. Und: Um die Keime abzutöten, muss das Fleisch richtig durchgegart werden.

Wer darauf verzichtet, lebt gefährlich: Der Verzehr von mit dem Erreger Campylobacter verseuchten Fleisch führt laut Robert-Koch-Institut bis zu 70 000 gemeldeten Erkrankungen pro Jahr, die Dunkelziffer sei deutlich höher.

Erreger sorgen für gefährliche Infektionskrankheiten

In MV seien im vergangenen Jahr 1919 Campylobacter-Erkrankungsfälle gemeldet worden, sagt Dr. Martina Littmann, Abteilungsleiterin im Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus). 2011 seien es 2605 Fälle gewesen. Campylobacter-Erreger sorgen für die häufigste meldepflichtige bakterielle Infektionskrankheit bei den Magen-Darm-Infektionen. Salmonellosen stünden an zweiter Stelle, hier werde seit Jahren ein rückläufiger Trend in MV beobachtet: 2008 waren es 1201 Fälle, 2018 noch 332.

Von den Infektionen sind Kinder, Ältere und Schwangere häufig betroffen. Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann der Erreger zu gefährlichen Erkrankungen führen. Sie beginnt meist nach etwa zwei bis fünf Tagen mit Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen. Kurz darauf folgen Bauchkrämpfe und starker Durchfall. Campylobacter sind Bakterien aus dem Darmtrakt von Tieren, beim Schlachten können sie auf das Fleisch geraten. Auch Rohmilch, Hackfleisch und Mettwurst gelten als Infektionsquellen.

