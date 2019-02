Rostock

Am Ostseestrand zwischen Markgrafenheide und Graal-Müritz sind - wie an großen Teilen der Küste des Landes - die Spuren des Sturms von Anfang Januar deutlich zu sehen. Dutzende Bäume, meist von stattlichem Ausmaß, liegen am Strand. Zudem haben sich an vielen Abschnitten neue Abbrüche gebildet, sagt der für diesen Abschnitt zuständige Revierförster, Stefan Schlüter. Aus sanften Übergängen wurden kleine Steilküsten. „An manchen Stellen haben wir 20 Meter Küste verloren. So oft darf das nicht mehr passieren.“ Teilweise sei die Abbruchkante dem Wanderweg schon bedrohlich nahe gekommen. Das Gebiet zwischen den beiden Ortschaften zählt zur sogenannten Abtragsküste, Stellen also, in denen das Schutzsystem vom Land nicht weiter unterhalten wird. „Dann greift die Natur halt wieder an“, erläutert Schlüter.

Zur Galerie Straßensperrungen und Überschwemmungen entlang der Ostseeküste

Von enormer Bedeutung für den Küstenschutz sind die Buhnensysteme, die an einigen Stellen jedoch deutliche Lücken zeigen. Buhnen sind dafür da, die Seitwärtsbewegung des Sediments zu verhindern. „Aber dafür müssen sie Landkontakt haben“, erklärt Schlüter. An mehreren Stellen ist aber diese landseitige Anbindung abgerissen. Gerade dort seien die Schäden an der Küste am schwersten.

Diese Buhnen sind schon zu DDR-Zeiten errichtet worden, wie die Sprecherin des Umweltministeriums, Eva Klaußner-Ziebarth, sagt. Altersbedingt und durch die Schiffsbohrmuschel seien sie so stark beschädigt, dass sie nur noch bedingt funktionstüchtig sind. „Ein Neubau durch das Land ist nicht vorgesehen, da dieses Buhnenfeld nicht dem Schutz bebauter Gebiete dient.

Buhnenfelder sollen wiederaufgebaut werden

Dafür haben sich die Stadt Rostock und Graal-Müritz zusammengetan, um zusammen mit dem Wirtschaftsministerium den Wiederaufbau einen Teils des Buhnenfeldes aus touristischen Gründen in die Wege zu leiten. Stadtforstamtsleiter Jörg Harmuth hofft, dass der Bau in diesem Jahr noch beginnen kann.

Letztlich ist der Abbruch der Küste und das Weg- und Aufschwemmen des Sandes aber der Gang der Natur. Bizarre Strukturen wie Baumriesen mit Schlagseite und freihängendem Wurzelwerk gehören zur Normalität. Die Bäume am Strand sollen noch vor der Sommersaison geräumt werden.

Alter Plastikmüll an den Stränden angespült

Alles andere als normal sind hingegen die Unmengen Plastik, die durch den Sturm sichtbar wurden. Entweder wurden sie von der See direkt an den Strand gespült oder waren dort vergraben und wurden freigelegt. „Da tauchen Dinge auf, die seit 30 oder 40 Jahren im Sand liegen“, sagt Schlüter. Alles, was die Menschen ins Meer werfen, komme wieder zurück. Aber es gebe auch viele Spaziergänger, die den Müll aufheben und mit nach Hause nehmen.

„In einer ersten Sammelaktion haben mehr als 300 Freiwillige zehn Kubikmeter Müll gesammelt“, berichtet der 51-jährige Revierförster, der von der großen Beteiligung begeistert ist. „Das machen die Menschen "ihrer" Ostsee zuliebe.“ Doch noch immer sind überall kleine bunte Plastikteile zu sehen. Schlüter geht davon aus, dass noch einmal tonnenweise Plastik gesammelt werden kann. Am 10. Februar ist es wieder soweit, dann ist wieder eine gemeinsame Müllsammelaktion geplant. Solche Aktionen haben einen wichtigen pädagogischen Effekt: „Wir haben schon Eltern da gehabt, die ihren Kinder sagten, dass es von jetzt an keine Lollis mit Plastikstäbchen mehr gibt.“

Mehr zum Thema:

Januar-Stürme in MV: Kosten gehen in die Millionen

Nach Absage wegen „Zeetje“: Warnemünder Turmleuchten wird im April nachgeholt

Wildschweine kämpfen sich bei Greifswald durch Hochwasser

Von Joachim Mangler