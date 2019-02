Berlin

Im Ringen um die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 hat der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Norbert Rötten, seine Bedenken gegen das Projekt bekräftigt. Der CDU-Politiker kritisierte die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): „Die Politik der Bundesregierung in Sachen Nord Stream 2 ist seit Jahren einseitig“, sagte Röttgen dem Berliner „Tagesspiegel“ am Donnerstag. Es werde etwa keine Rücksicht auf Sicherheitsbedenken der osteuropäischen Nachbarn genommen. Deutschland habe sich in dieser Frage europäisch isoliert.

Einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ zufolge könnte Frankreich nun die Änderung einer EU-Richtlinie unterstützen, die es ermöglichen könnte, das Projekt weniger profitabel oder sogar unwirtschaftlich zu machen. Über die Änderung soll an diesem Freitag abgestimmt werden. Es sei „richtig, das Gut der europäischen Einheit und Handlungsfähigkeit über die Solidarität mit Deutschland zu stellen“, sagte Röttgen.

Linke sieht keine Abhängigkeit von Russland

Mit der Pipeline sollen künftig bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr von Russland nach Deutschland geliefert werden. Bereits rund ein Viertel der Rohre sind nach Angaben eines Investors verlegt. Kritiker befürchten eine zunehmende Abhängigkeit von Gasimporten aus Russland. Befürworter halten unter anderem dagegen, die Pipeline sei notwendig, um die Energiesicherheit zu gewährleisten.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion, Klaus Ernst, sieht auch mit Nord Stream 2 keine Abhängigkeit von Russland. „Der Import von russischem Erdgas ist um einiges naheliegender als der von US-amerikanischem Fracking-Gas“, teilte er mit. „Zudem existieren genug Versorgungswege, auf denen sich Europa mit Gas aus nicht-russischem Quellen versorgen kann.“ Darüber hinaus äußerte er rechtliche Bedenken dagegen, das Projekt durch eine Änderung einer EU-Richtlinie noch zu stoppen.

Marek Majewsky / dpa