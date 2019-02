Schwerin

Der große Streiktag im öffentlichen Dienst kommenden Mittwoch bringt bereits eine erste Auseinandersetzung. Tausende Angestellte Lehrer, Polizisten und Verwaltungsmitarbeiter wollen am 27. Februar in MV mit einem Warnstreik ihre Forderung nach sechs Prozent mehr Gehalt unterstreichen. Ein Schreiben des Finanzministeriums erzürnt nun Streikwillige. Minister Mathias Brodkorb ( SPD) hat Personalstellen in Behörden per Brief Regeln und Konsequenzen eines Streiks mitgeteilt – bis hin zu Verdienstausfall. Gewerkschafter bewerten dies als Einschüchterungsversuch.

„Ich bin es leid, dass die Beschäftigten jedes Mal vor Tarifrunden irgendwelche Schreiben und Mails aus den Ministerien bekommen, als wenn sie gegen Recht verstoßen, wenn sie streiken“, sagt Christian Schumacher, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Die Polizisten wüssten schon genau, „welche Rechte sie haben“. Sie brauchten „keine Belehrungen“. Schumacher verweist auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das eindeutig feststelle: Ein Streik dürfe Druck erzeugen und auch hohe Kosten für den Bestreikten verursachen.

Stein des Anstoßes ist ein Schreiben aus dem Brodkorb-Ministerium inklusive 54 Seiten Streikerlass. Darin pocht die Landesregierung unter anderem darauf, dass streikwillige Angestellte sich vor dem Streik ordentlich an Zeiterfassungsgeräten ausstempeln müssen. Detailliert weist das Ministerium darauf hin, dass Beamte und Azubis nicht streiken dürfen, Mitarbeiter in Altersteilzeit Ansprüche verlieren oder aber die gesetzliche Unfallversicherung während des Streiks nicht gelte. „Das ist ein ganz normales Verwaltungsschreiben mit Hinweisen“, sagt Ministeriumssprecher Stefan Bruhn. „Am Ende geht es ja um das Geld der Steuerzahler.“

Mehrere Gewerkschaften haben rund 30000 Angestellte des öffentlichen Dienstes für den 27. Februar zum Warnstreik vor die Staatskanzlei in Schwerin aufgerufen, um Forderungen in Tarifverhandlungen Nachdruck zu verleihen, darunter angestellte Lehrer, Polizisten, Beschäftigte aus den Landesverwaltungen, Ministerien, Universitäten oder Straßenmeistereien. An Schulen im Land ist eine Notbetreuung der Kinder abgesichert, heißt es von der Lehrergewerkschaft GEW.

Frank Pubantz