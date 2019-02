Rostock

Das Aus für den Riesen-Airbus A 380 hat am Donnerstag die Luftfahrtbranche erschüttert. Einige Zulieferfirmen aus MV sehen aber sogar Chancen, wenn als Ersatz für den A 380 künftig andere Flugzeugtypen verstärkt nachgefragt oder neu entwickelt werden.

Airbus hatte angekündigt, das größte Passagierflugzeug der Welt nur noch bis 2021 zu produzieren, nachdem der wichtigste Kunde, die arabische Fluggesellschaft Emirates, seine Bestellung um 39 Maschinen gekürzt hatte. Von der Maßnahme sind weltweit bis zu 3500 Arbeitsplätze betroffen, viele Mitarbeiter können aber wohl in anderen Bereichen unterkommen. In MV sind fettigen derzeit etwa 30 Unternehmen mit rund 800 Mitarbeitern Teile für die Luftfahrt oder bieten Ingenieurdienstleistungen an, hauptsächlich für Airbus.

Lothar Brecht, Geschäftsführer des Metallkomponenten-Herstellers Flamm Aerotec in Schwerin, sagte der OZ: „Es ist sehr bedauerlich, dass so ein Prestigeobjekt eingestellt wird. Auf uns wird das jedoch so gut wie keine Auswirkungen haben.“ Die Teile für den A 380 machten gerade einmal 0,5 Prozent des Umsatzes aus. „Wenn nun stattdessen mehr A 350 bestellt werden, könnten wir davon profitieren“, meint Brecht: Es wird bereits spekuliert, dass Emirates statt des A 380 den kleineren A 350 bestellen will.

Bei RST in Rostock wird derzeit unter anderem das Türsystem des A 380 überarbeitet. „Die Software dafür wird auch für die bereits in Dienst gestellten Maschinen benötigt“, sagt Standortleiter Martin Sauerschnig. Die Auswirkungen des angekündigten Produktionsstopps würden noch untersucht, „aber nach bisherigen Stand werden sie für Rostock gering sein, weil wir uns auf andere Typen wie den A 350 konzentrieren“, so Sauerschnig.

Auch Guido van Geenen, Sprecher des Luftfahrtausrüsters Diehl Aerospace, sieht für den Firmenstandort Rostock eher Chancen als Risiken: „Wir hatten einen großen Anteil an der Entwicklung des A 380, aber wir sind auch an allen anderen Airbus-Modellen maßgeblich beteiligt, daher bin ich optimistisch, dass wir das Ende des A 380 gut kompensieren können.“

Aero-Coating in Wismar beschichtet Schrauben und Bolzen für Airbus-Maschinen. Geschäftsführer Florian Gehrig meint: „Wir sind fest davon überzeugt, dass Airbus die Kräfte auf das A-350-Programm lenkt. Für dieses Programm sind wir eingerichtet und erwarten weiteres Wachstum.“ Die bereits seit längerem erwartete Entscheidung zur Einstellung des A 380 treffe daher sein Unternehmen nicht, zumal: „Die Experten sind der Meinung, dass in etwa zehn Jahren der A 380 wieder auf den Markt kommen wird“, so Gehrig.

Der Vorsitzende des Branchenverbandes Hanse-Aerospace, Alkiviadis Thomas, bestätigt: „Zulieferer in MV sind am A 380 nicht sehr stark beteiligt, sondern eher an den kleineren Maschinen.“ Und bei diesen habe Airbus das Luxusproblem, dass die Auftragsbücher so voll sind, dass der Hersteller kaum hinterherkomme. „Daher werden die Unternehmen im Land in den nächsten Jahren wohl eher vom A-380-Ende profitieren“, prognostiziert Thomas.

Landeswirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) meint: Der Luftverkehrssektor ist von einer dynamischen Entwicklung mit weiter steigenden Passagier- und Frachtzahlen geprägt. An diesem Wachstum der Flugzeugindustrie haben die Unternehmen in MV partizipiert.“ Mehrere Neuansiedlungen wie des Flugzeugsitzbauers ZIM oder von BvS Blechtechnik in Schwerin belegten die Attraktivität des Luftfahrtzulieferer-Standortes MV. „Sollte es aufgrund der Produktionseinstellung des A 380 bei unseren Zuliefererunternehmen zu Veränderungen kommen, stehen für Gespräche über Unterstützungsmöglichkeiten gern bereit.“

Axel Büssem