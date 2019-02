Rostock

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Lesende: Seit dem 1. Januar können Menschen, die sich nicht in die Kategorie männlich oder weiblich einteilen lassen, im Geburtenregister als „divers“ eintragen lassen. Damit kommt auf die Verwaltungen eine weitere Herausforderung zu: Sie suchen Sprachregelungen, die auch diversen Menschen gerecht werden. Die Stadt Hannover hat jetzt festgelegt, dass möglichst nur noch geschlechtsneutrale Anreden und Bezeichnungen verwendet werden sollen, wie „Liebe Gäste“ statt „Sehr geehrte Damen und Herren“ oder „Teilnahmeliste“ statt „Teilnehmerliste“. Die Städte in MV sind noch nicht ganz so weit, tun aber auch schon viel, um sprachliche Diskriminierung zu vermeiden.

Zur „gendergerechten Sprache“ gibt es in der Rostocker Stadtverwaltung seit 2016 eine interne Regelung in der Allgemeinen Geschäftsanweisung. Dort heißt es: „Im dienstlichen Schriftverkehr ist auf die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern insbesondere dann zu achten, wenn Einzelpersonen unmittelbar angesprochen werden.“ In abstrakten, generellen Verfügungen sollen für die bessere Lesbarkeit geschlechtsneutrale Formen oder Pluralformen bevorzugt verwendet werden.

Anerkennung für Diverse Als divers oder intersexuell werden Menschen bezeichnet, deren Körper sowohl männliche als auch weibliche Merkmale aufweisen und die sich daher keinem der beiden Geschlechter klar zuordnen lassen. Teilweise ist auch vom „dritten Geschlecht“ die Rede, was jedoch von vielen Betroffenen nicht akzeptiert wird. Früher mussten Eltern sich beim Eintrag ihres intersexuellen Kindes ins Geburtenregister für „männlich“ oder „weiblich“ entscheiden, seit diesem Jahr gibt es auch die Kategorie „divers“. Schätzungen gehen davon aus, dass 5 bis 10 von 10 000 Kindern dieser Kategorie entsprechen.

„Gendergerechtigkeit steht im Zweifelsfall vor der sprachlichen Schönheit“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Die Rostocker haben damit offenbar kein Problem: „Wenn Reaktionen erfolgen, dann eher in Fällen, in denen die geschlechtergerechte Sprache nicht eingehalten wird“, so Kunze. Die Beschwerden seien aber zuletzt deutlich zurückgegangen. „Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.“

In Schwerin gibt es zwar noch keine einheitlichen Vorgaben, sagt Stadtsprecherin Michaela Christen, aber: „In Richtlinien oder Satzungen ist es in der Regel üblich, die männliche und weibliche Form zu benutzen, wenn es keinen gebräuchlichen neutralen Begriff gibt.“ So sei in der neuen Sportförderrichtlinie von „hauptamtlichen Vereinssportlehrerinnen und –lehrern“ die Rede, die dann im weiteren Text genderneutral als „Sportlehrkraft“ bezeichnet werden.

Städte achten auf gendergerechte Sprache

Auch in Greifswald gibt es keine verordnete Sprachregelung innerhalb der Stadtverwaltung, sagt Sprecherin Andrea Reimann. „Im Briefverkehr und bei Reden wird aber darauf geachtet, alle Geschlechter einzubeziehen, wir sprechen etwa von Studierenden, Teilnehmenden oder Gästen.“ Bei Ausschreibungen werden auch diverse Menschen einbezogen: „Hier schreiben wir m/w/d“, so Reimann. Für Stralsund gilt laut Sprecher Peter Koslik: „Das dritte Geschlecht kann grundsätzlich berücksichtigt werden. Es gibt derzeit dafür jedoch keine rechtliche Grundlage.“ In Wismar befasst sich derzeit noch die Gleichstellungsbeauftragte mit diesem Thema, sagt Sprecher Marco Trunk. „Bei internen Rundschreiben oder der Aktualisierung von Dienstanweisungen achten wir aber bereits jetzt auf eine gendergerechte Sprache.

Die sprachliche Gleichberechtigung zumindest der klassischen Geschlechter ist in MV im „Leitfaden für die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Amts- und Rechtssprache“ festgelegt. „Die Anwendung von geschlechtergerechter Sprache hat für die Landesregierung eine große Bedeutung. Die Herstellung von Gerechtigkeit und Gleichstellung in der Behandlung von Männern und Frauen muss sich auch im Sprachgebrauch widerspiegeln“, sagt Alexander Kujat, Sprecher des zuständigen Sozialministeriums. Die Sprachregelung habe auch praktische Vorteile: „Es wirkt etwa bei einem Frauen-Fußballspiel heutzutage völlig deplatziert und aus der Zeit, wenn man zur Torfrau Tormann sagt.“

Experte: Frauen lange durch Sprache herabgewürdigt

Der emeritierte Greifswalder Germanistikprofessor Jürgen Schiewe begrüßt den Trend zur geschlechtergerechten Sprache: „Ich halte das für etwas sehr Gutes und Wichtiges, gerade in einer Demokratie, in der es darum geht, möglichst alle Gruppen auch sprachlich zur Geltung zu bringen.“ Frauen seien in der deutschen Gesellschaft lange herabgewürdigt worden, dies habe auch mit der Sprache zu tun gehabt, so Schiewe.

Der Duden kenne zwar das so genannte generische Maskulinum, bei dem die männliche Form für die Allgemeinheit steht, sagt Schiewe. „Studien haben aber gezeigt, dass Menschen automatisch ein Bild eines männlichen Vertreters im Kopf haben, wenn sie ,Lehrer’ oder ,Student’ hören. Das zeigt, dass wir einen Studenten eben nicht als geschlechtsloses Wesen sehen, sondern als Mann oder Frau.“ Er sei daher auch für kreative Ideen offen, betont Schiewe, der auch Mitglied des Rates für deutsche Rechtschreibung ist. „Die Sprache ist kein fest gefügtes Regelwerk, das nicht verändert werden darf.“

Axel Büssem