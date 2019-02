Schwerin

Schwerin (dpa/mv) - Der erste Sterne-Koch Mecklenburg-Vorpommerns, Michael Laumen, ist tot. Der 68-Jährige starb überraschend am Sonntag, wie seine Lebensgefährtin am Dienstag mitteilte. Laumen hatte 1996 als Küchenchef des Restaurants „Ich weiß ein Haus am See“ in Krakow (Landkreis Rostock) den ersten Michelin-Stern in den Nordosten geholt - als Quereinsteiger, denn von Beruf war er Maschinenbauer.

Nach zehn Sternen kehrte Laumen dem Hotel mit Restaurant den Rücken, das er mit seiner Frau Ruth und Tochter Petra König aufgebaut hatte. Er versuchte sein Glück mit einem Gourmet-Restaurant in Rostock, mit der Produktion von Würzölen, Senf und Essig im Kloster Rühn und schließlich als Hotelier im „Borgwarthof“ Sundhagen bei Stralsund.

Zuletzt als Berater tätig

Zuletzt war er beratend in Schwerin im Restaurant „Pier 7“ am Schweriner See tätig. An seine früheren Erfolge konnte Laumen, der 1994 mit seiner Familie aus Krefeld (Nordrhein-Westfalen) nach Mecklenburg gekommen war, nicht mehr anknüpfen. In Krakow sorgte sein Nachfolger Raik Zeigner, den Laumen ausgebildet hatte, dafür, dass der Michelin-Stern bis heute im „Haus am See“ blieb.

Birgit Sander