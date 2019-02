Das Erzbistum Hamburg will die wissenschaftliche Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche in Mecklenburg ausdehnen, kündigte Martin Colberg, Bistumsarchivar, am Freitag an. Für den Zeitraum von 1945 bis 2015 seien bislang 16 Priester bekannt, die Kinder und Jugendliche missbraucht haben.