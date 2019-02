MV aktuell Torgelow - Experte zum Fall Leonie: Jeder trauert auf seine Weise Wenn die Öffentlichkeit mittrauert: Oliver E. (27), Vater der toten Leonie aus Torgelow, lässt seit Wochen die Menschen an seiner Trauer teilhaben. Auch zur Beerdigung ist die Öffentlichkeit eingeladen. Ein Rostocker Palliativmediziner erklärt: Trauerbewältigung könne sehr unterschiedlich sein.

„In Gedenken an Leonie“ – unter diesem Motto nahmen am 24. Januar rund 500 Leute an einer Veranstaltung in Wolgast teil. Allen voran ging Leonies Vater Oliver E. (links im Bild). Quelle: Tilo Wallrodt