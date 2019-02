Rostock

Mediziner schlagen Alarm: Konzerne und andere gewinnorientierte Großstrukturen kaufen immer mehr Arztstellen im Land auf. Betroffen seien Medizinische Versorgungszentren (MVZ), Nachfolgemodelle der Polikliniken aus DDR-Zeit, in denen mehrere Ärzte arbeiten. Es gebe einen deutlichen Trend: Niedergelassene Ärzte verkaufen zunehmend ihre Praxen an Konzerne und lassen sich dort anstellen. Darunter leide die Patientenversorgung.

„Wir sehen diese Entwicklung sehr kritisch“, sagt Kerstin Alwardt, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in MV. Zum einen seien bereits die meisten Krankenhäuser in privater Hand, nun betreffe dies zunehmend die MVZ. Von landesweit 67 solcher Zentren mit 374 Ärzten befänden sich bereits 46 mit 274 Ärzten in diesen Trägerschaften. 26 davon gehörten Klinikkonzernen, weitere zehn den beiden Universitäten. Noch einmal zehn seien in Trägerschaft bundesweit agierender Kapitalgesellschaften. Zwischen 2012 und 2016 hätten sich landesweit 180 niedergelassene Ärzte von der eigenen Praxis getrennt. „Hier gehen die Vielfalt und der Wettbewerb in der ambulanten Versorgung verloren“, so Alwardt.

„Erschreckende Zahlen“, findet auch Dr. Wilfried Schimanke, Vize-Präsident der Ärztekammer MV. Es sei untragbar, dass zunehmend Geld von Versicherten zu „Profit in Taschen von Leuten, die an der medizinischen Versorgung nicht beteiligt sind“, werde. Die Grundidee der MVZ, dass Patienten mehrere niedergelassene Ärzte an einem Ort vorfinden, werde konterkariert. Denn mit dem Verkauf der Arztstelle bleibe diese beim Konzern, der aus wirtschaftlichen Gründen oft einspare. Eine flächendeckende Absicherung der medizinischen Versorgung sei in Gefahr. Die KV sieht das genauso: Sie moniert hohe Fluktuation von Ärzten in MVZ. Patienten würden nicht mehr „vom Arzt des Vertrauens“ behandelt, sondern weitergereicht, so Alwardt. Der Zulassungsausschuss von Ärzten und Krankenkassen könne immer weniger steuernd eingreifen. Beispiel: Wo ein Rheumatologe dringend gebraucht werde, folge ein Kardiologe. Zudem leide die Effizienz: Die KV beobachte zunehmende Wartezeiten, Beschwerden von Patienten, Überlastung von Ärzten. Hier müsse Politik einschreiten. Schimanke: „Die Karre sitzt tief im Dreck. Es wird schwer, da gegenzusteuern.“ Befragte Träger äußerten sich bisher nicht auf Anfrage.

Die Politik reagiert aufgeschreckt. Der Bund müsse per Gesetz etwas tun „gegen den schwunghaften Handel mit den Zulassungen“, so CDU-Landeschef Vincent Kokert. Auch auf Landesebene sei Einsatz nötig, etwa beim Stipendienprogramm für Medizinstudenten. Kokert: „Wir brauchen ein Landärztegesetz mit einer Landeskinderklausel, und vor allem brauchen wir wahrscheinlich mehr Studienplätze in der Medizin.“ Für Torsten Koplin (Linke) ist klar: „Kapitalgesellschaften nutzen die MVZ als Geldmaschine, medizinische Versorgung wird zur Ware.“

Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) verweist auf Bemühungen, mehr Hausärzte zu gewinnen. Leider gelinge es nicht immer, freie Arztsitze nachzubesetzen, dann bildeten sich neue Strukturen. Glawe: „Die niedergelassenen Ärzte werden auch künftig das Rückgrat der ambulanten ärztlichen Versorgung sein.“

Frank Pubantz