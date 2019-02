Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern ist der ADAC Pannenservice im vergangenen Jahr 75 547 Mal zu Hilfe gerufen worden. Das macht 207 Einsätze pro Tag, wie der Verkehrsclub am Dienstag mitteilte. Der warme, langanhaltende Sommer, der zahlreiche Urlauber in den Osten lockte, führte außerdem den Angaben zufolge zu etwa 700 Einsätzen mehr als im Jahr 2017. In etwa der Hälfte der Fälle sei eine defekte Batterie der Grund für eine Panne gewesen.

In Mecklenburg-Vorpommern sind insgesamt 29 Pannenhelfer des ADAC im Einsatz. Deutschlandweit wurden die 1737 Mitarbeiter des Clubs etwa 3,9 Millionen Mal gerufen. Mit mehr als 24 000 Anforderungen sei der 26. Februar 2018 der einsatzreichste Tag des Jahres gewesen.

Jana-Marie Krest