Schwerin

Die rund 150 000 Schüler der allgemeinbildenden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern können ausschlafen. Ganz offiziell beginnen am Montag die Winterferien. Auch knapp 200 angehende Lehrer können sich noch die nächsten zwei Wochen erholen, ehe sie ihren Vorbereitungsdienst in der Schule – das Referendariat – antreten. Sie haben am vergangenen Freitag von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) ihre Urkunden als Beamte auf Widerruf erhalten. Das Referendariat dauert 18 Monate. Im vergangenen Februar hatten 201 Referendare ihren Dienst begonnen.

Uni-Absolventen können sich in vielen Schulen umschauen

Das Referendariat biete eine gute Gelegenheit, sich an den Schulen im Land umzuschauen, sagte Hesse. „Schon während der Ausbildung können sie sich ansehen, wo sie später arbeiten möchten.“ Die Chancen für eine Einstellung seien sehr gut. In Mecklenburg-Vorpommern herrscht wie in vielen anderen Bundesländern Lehrermangel.

MV stellt viermal im Jahr Referendare ein

Mecklenburg-Vorpommern stellt viermal im Jahr Referendare an den Schulen ein - so oft wie kein anderes norddeutsches Bundesland, wie es hieß. Einstellungstermine seien 1. Februar, 1. April, 1. August und 1. Oktober.

Iris Leithold