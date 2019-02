Neppermin/Greifswald

Dass ein Innenminister vor Gericht zieht, dürfte Seltenheitswert haben. Lorenz Caffier ( CDU) hat dies nach der Debatte rund um sein Ferienhaus auf der Insel Usedom getan. Er fordert von SPD-Mann Günther Jikeli Schmerzensgeld. Jikeli erklärt: Der Bau von Caffiers Ferienhaus am Nepperminer See sei rechtswidrig erfolgt. Das will Caffier vom Landgericht Stralsund untersagen lassen.

Caffier hat das Ferienhaus vor rund zehn Jahren am Achterwasser gebaut. Im Vorjahr kochte das Thema wieder hoch. Kritiker unterstellen: Das Haus und weitere, darunter das der Frau von Karl-Heinz Schröder, Bürgermeister der Gemeinde Benz und CDU-Mann, stünden dort, wo früher Schilf war. Luftaufnahmen zeigen, wie sich das Areal über die Jahre veränderte, angeschütteter Boden Schilf verdrängte.

Ein Verstoß gegen Naturschutz, findet unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz MV. Er forderte im Dezember vom Landkreis Vorpommern-Greifswald Aufklärung und einen Rückbau, also Abriss der Häuser. Bisher ohne Erfolg, sagt Geschäftsführerin Corinna Cwielag. Der Landkreis habe bisher nicht geantwortet. „Wir haben jetzt gemahnt“, so Cwielag. Eine Klage sei denkbar. Caffier, Schröder, Amt Usedom-Süd und Landkreis Vorpommern-Greifswald wiesen die Kritik zurück. Die Ausweisung des B-Plans und der Bau der Häuser seien rechtens gewesen.

Akteneinsicht beim Landkreis wurde gestoppt

SPD-Mann Günther Jikeli hakt dennoch weiter nach. Er beantragte für die SPD-Kreistagsfraktion Akteneinsicht beim Landkreis. Diese sei nun „gestoppt“ worden. Das bestätigt ein Kreissprecher. Grund: Für die Einsicht von Akten mit personenbezogenen Daten seien die Stellungnahmen der Betroffenen eingeholt worden. Diese lägen jetzt vor, eine Entscheidung, ob die Akteneinsicht fortgesetzt wird, falle noch im Februar.

„Wir fordern Gleichheit vor dem Gesetz“, erklärt Jikeli. Naturschutzregeln würden auch für einen Minister gelten. Er hat für Montag eine Demo in Greifswald angemeldet, die den öffentlichen Druck erhöhen soll. Die Jusos im Kreis griffen das Thema bei Facebook auf – Überschrift: „Keine Lust aufs Caffierienhaus“. Kurz darauf soll der Kreistag über einen SPD-Antrag entscheiden: den Bau der Häuser und mangelnde Kontrolle durch die Kreisverwaltung missbilligen.

Caffier bestätigt die Klage gegen Jikeli. Er habe sich beim Ferienhaus an rechtliche Vorgaben gehalten, der SPD-Mann aber wiederholt die „unwahre Behauptung“ der „angeblichen Illegalität“ geäußert. Die Demo am Montag sehe er als „überzogene Aktion“ im Kommunalwahlkampf, die „der Rufschädigung und Verunglimpfung meiner Person dienen soll“, so Caffier.

