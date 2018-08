Rostock/

Schwerin. Schon wieder brennt’s in unseren Wäldern: Am Montagabend ist zwischen Mirow und Goldenstädt bei Schwerin ein Feuer ausgebrochen. Bereits am Mittag musste die Feuerwehr zwischen Vogelsang und Bellin (Vorpommern-Greifswald) Flammen löschen. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Bei Rostock hat ein Schwelbrand die Wurzeln alter Buchen zerstört. Die Bäume kippten um. Quelle: Foto: Forstamt

Bei Goldenstädt hat das Feuer die Stämme von rund 60 Bäumen beschädigt. Auf einer Waldfläche von 15 Quadratmetern brannte aber vor allem das Unterholz. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhindern, dass die Flammen auf weitere Flächen übergriffen. Bei Vogelsang dauerten die Löscharbeiten hingegen mehrere Stunden an. In der Nähe eines alten Militärgeländes brannten insgesamt 2000 Quadratmeter Sträucher und trockene Wiese sowie 30 Quadratmeter Wald. Vermutlich wurde der Brand durch Fahrlässigkeit entfacht. Die Einsatzkräfte fanden eine Feuerstelle, deren Glut sich allem Anschein nach neu entzündet hatte.

Auch im Rostocker Stadtforst hat ein Wildcamper großen Schaden angerichtet: In einem alten Buchenbestand muss ein Feuer tagelang geschwelt haben, bevor die Forstwirte es schließlich entdeckten. Dabei fanden sie auch einen Gaskocher – vermutlich der Brandherd. Zwölf Buchen, darunter Exemplare mit einem Stammdurchmesser von 80 Zentimetern, sind mangels Halt umgekippt. „Bei den Bäumen waren die Wurzeln komplett weggebrannt“, sagt Stadtforst-Chef Jörg Harmuth. Mancher Stamm sei hohl gewesen. „Als wenn eine Schwedenfackel von innen ausbrennt“, beschreibt Harmuth. „So etwas hab’ ich noch nie gesehen.“ Zwei Tage lang war er mit seinen Kollegen im Einsatz. Die Feuerwehr flutete die Fläche mit 12000 Litern Wasser. Ansonsten sei der Stadtforst in diesem Sommer aber vergleichsweise glimpflich weggekommen, bilanziert Harmuth. „Wir haben großes Glück gehabt.“ Dennoch hat auch Harmuth Schäden zu beklagen: Die monatelange Trockenheit hat vor allem jungen Bäumen zugesetzt. Viele werfen ihre Blätter ab, als wäre es bereits Herbst. Erst im nächsten Frühjahr werde sich zeigen, welche Gehölze überlebt haben und wieder austreiben. Bei den Weihnachtsbaumplantagen sei hingegen jetzt schon sicher, dass ein Drittel bis die Hälfte aller Bäume nicht zu retten sind.

Im Nordosten gab es in diesem Sommer bereits mehr als 40 Waldbrände, die mehr als 30 Hektar Wald vernichtet haben, zehnmal mehr als 2017. In vielen Fällen hatten durch Erntearbeiten ausgelöste Feldbrände auf angrenzende Wälder übergegriffen. So zum Beispiel beim bislang verheerendsten Brand nahe Groß Laasch (Kreis Ludwigslust-Parchim). Dort war am 4. Juli auf einem Acker ein Feuer ausgebrochen und hatte sich durch heftigen Wind auf ein etwa 20 Hektar großes, munitionsverseuchtes Waldstück ausgebreitet. Die Löscharbeiten dauerten vier Tage.

Erst vor gut zwei Wochen mussten nahe Schwerin die Einwohner zweier Dörfer vorübergehend evakuiert werden, weil ein auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz befindlicher Wald brannte.

ab