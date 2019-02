Rostock

Ein Tierwohl-Label soll künftig zeigen: Dieses Stück Fleisch stammt von einem schwein, das ganz gut gelebt hat. Bundesagrarministerin Julia Klöckner ist stolz auf die Regelungen, die ihrer Meinung nach die Interessen von Bauern, Tierschützern und Verbrauchern zusammenführen.

Das ist sehr, sehr gut gemeint – wenn es denn in Wirklichkeit so wäre. Aber es ist noch lange nicht gut gemacht. Kein Wunder also, dass die Ministerin Feuer von genau den Seiten bekommt, die sie eigentlich einen wollte.

Statt einer freiwilligen Kennzeichnung, wie sie es plant, macht eine verpflichtende Regelung Sinn. Dann kann sich kein Produzent oder Händler wegducken. Genauso wird es jetzt kommen: Diejenigen Bauern, die für ihre Schweine nicht ändern, können das machen. Ihr Fleisch werden sie ja auch weiterhin ohne Probleme los. Sie können weiterhin mit dem einprägsamsten Argument beim Kunden punkten: mit dem billigen Preis.

Damit wirkt der Fluch der Freiwilligkeit. Schweinezüchter, die die Lebensbedingungen ihrer Tiere verbessern wollen, werden aus wirtschaftlichen Gründen davon abgehalten – obwohl immer mehr Bauern eine tiergerechtere Haltung umsetzen wollen. Da ist auch der Kunde gefragt.

Mehr zum Thema:

Tierschützer und Bauern in MV lehnen staatliches Tierwohllabel ab

Das bedeutet das neue Tierwohl-Label für Verbraucher

Bernhard Schmidtbauer