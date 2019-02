Mitte Februar schlug der Jahrhundertwinter an der Ostsee noch einmal so richtig zu. Kinder erfroren in selbstgebauten Iglus, Erwachsene in ihren Autos, Helfer wurden von Panzern überrollt, das Vieh verendete qualvoll. Doch die Schneekatastrophe zeigte, dass angesichts der Gefahr die Menschen zusammenhalten.