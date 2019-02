Rostock

Frühling im Februar: An diesem Wochenende sind in ganz Deutschland ungewöhnlich hohe Temperaturen vorausgesagt, Samstag könnte es in Teilen Deutschlands sogar bis zu 15 Grad warm werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in MV Höchsttemperaturen zwischen neun und zwölf Grad. Auch in Rostock steigen die Temperaturen, hier werden bis zu neun Grad erwartet. Zum Vergleich: Letztes Jahr wurde in Warnemünde an den gleichen Tagen -2 und -1 Grad gemessen.

Es sei nicht ungewöhnlich, dass es im Februar auch einige mildere Tage gäbe, schätzt Thore Hansen vom Seewetteramt in Hamburg, ein. Aber trotzdem sei es für die Jahreszeit eindeutig zu mild. Ein Rekord ist das aber noch nicht: 2002 konnten sich die Warnemünder im Februar über 15,9 Grad freuen.

Zur Galerie Am Wochenende sollen die Temperaturen in MV auf bis zu zwölf Grad klettern. Erste Frühblüher zeigen schon zaghaft ihre Blüten.

Haselpollen im Anflug

Pollenallergiker trifft das unerwartet warme Wetter besonders, schon ab Mittwoch zeigt der DWD geringen Haselpollenflug für MV an. Und je länger es warm bleibt, desto mehr Pollen werden fliegen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von www.wetter.net hält eine Kältewelle allerdings für unwahrscheinlich, die nächsten Tage blieben die Temperaturen weiter mild. „Ein Wintereinbruch ist in den nächsten Tagen nicht zu erwarten“, sagt er.

Grund für den plötzlichen Temperaturanstieg, so erklärt es Thore Hansen, sei eine kräftige Südwestströmung, die die warmen Luftmassen aus den Azoren hierher nach Norddeutschland bringt. Durch die Geschwindigkeit der Strömung bleibe den Luftmassen keine Zeit zum Abkühlen.

Insekten leiden am meisten

Ulf Bähker von der Naturschutzstation des NaBu in Schwerin sieht indes noch keinen Anlass zur Panik, die heimische Tier- und Pflanzenwelt halte eine kurze Wärmephase gut aus. Am meisten hätten die Insekten zu leiden, denn durch das ständige erneute Aufwärmen seien sie anfällig für Pilzkrankheiten. Das wiederum belaste auch die Vögel, die diese Insekten fressen. Die Pflanzen wiederum sollten die kurze Erwärmung gut überstehen. Ihre Triebphase sei vor allem vom Licht abhängig, das noch spärlich sei. „Ein kompletter Winterausfall wäre wesentlich schlimmer“, fasst Bähker zusammen.

Jana Schubert