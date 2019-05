Rostock

Mehr abschießen oder weniger? Jäger und Forstwirte in Mecklenburg-Vorpommern streiten über Schonzeiten für Rothirsche. Im Landkreis Vorpommern-Rügen schaltete sich jetzt Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD) ein und zog eine Ausnahmegenehmigung zurück – die seine eigene Jagdbehörde zuvor erteilt hatte.

Klimastabiler Wald in Gefahr

Förster und Waldbesitzer schlagen Alarm. Trockene Sommer und Klimawandel haben den Wäldern stark zugesetzt. Immer größer Wildschäden behindern den nötigen Umbau zu klimastabilen Mischwäldern, erklärt Elard Raben, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Behrenwalde, einem Zusammenschluss von privaten Waldbesitzern aus MV. Sein Vorwurf an die Jägerschaft: Viele Hegegemeinschaften erlegen zu wenig Rotwild, das für Massen von abgenagter Rinde und zerstörten Baumsetzlinge verantwortlich ist. Rudel von bis zu 150 Tieren zögen durch die Wälder und verursachten einen ökologischen Kahlschlag.

Schuld daran sind nach Meinung von Raben und anderer Revierförster die Hegegemeinschaften der Jäger. In vielen Jagdgebieten werde zu wenig Wild erlegt. Dahinter stehe das Ziel, die Hirsche „reifen“ zu lassen, um später möglichst kapitale Geweihe als Trophäen zu ergattern. Der Landesjagdverband weist das zurück. Laut Forstwirtschaftlicher Vereinigung ist MV eines der Bundesländern mit den höchsten Waldschäden durch Wildverbiss und „Schälen“ der Rinde durch die äsenden Wiederkäuer.

Minister greift ein

In der Hegegemeinschaft Hochwild Schuenhagen-Franzburg spitzte sich der Streit jetzt zu. Der staatliche Forstamt beantragte, auch in der Schonzeit Rotwild jagen zu dürfen, um die nötige Verjüngung des Waldes zu unterstützen. Konkret ging es um drei Tiere. Der Landkreis Vorpommern-Rügen als Untere Jagdbehörde erlaubte das Ansinnen. „Alles spricht dafür“, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. Das staatliche Forstamt habe Gutachten vorgelegt, die Angelegenheit sei eindeutig gewesen. Allerdings war der Kreis gar nicht zuständig, sondern das Land als Obere Jagdbehörde. Die wiederholte die Entscheidung des Landkreises.

Vor wenigen Tagen hob Minister Backhaus die Ausnahmegenehmigung zurück, nachdem die Hegegemeinschaft bei ihm protestiert hatte. Das bestätigen sowohl Hans-Jürgen Patzer, Vorsitzender der Hegegemeinschaft als auch Waldbesitzer Raben. Backhaus’ Ministerium ließ Anfragen unbeantwortet.

Das Wild braucht Ruhe

„Es gibt zu wenig und nicht zu viel Rotwild“, sagt Patzer. Normalerweise sollten auf den 50 000 Hektar seiner Hegemeinschaft etwa 360 Stück Rotwild leben. Tatsächlich seien es aber rund 100 zu wenig. „Das Wild braucht Ruhe“, meint auch Henning Voigt, Wildmeister beim Landesjagdverband. In den meisten der 65 Hegegemeinschaften in MV funktioniere das Zusammenspiel zwischen Forst und Jägern. Probleme seien die Ausnahme. Forst-Vertreter Raben sieht das anders: In vielen Regionen gebe es diese Konflikte, etwa auf Usedom, im Raum Greifswald, Strasburg, Waren/ Teterow und Malchow. Backhaus verletze geltendes Recht, weil er den Grundsatz „Wald vor Wild“ ignoriere.

Experte fordert Monitoring

„Eigentlich weiß keiner genau, wie viel Wild es gibt“, sagt Gunnar Horack vom Ökologischen Jagdverein MV. Die meisten Zahlen seien ungenau. Die Landesregierung müsse endlich ihr im Koalitionsvertrag angekündigtes Monitoringprogramm für Wildschäden umsetzen und damit für Klarheit sorgen.

Gerald Kleine Wördemann