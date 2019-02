Rostock

Ein Installateurbetrieb in MV, der einen neuen Mitarbeiter sucht, muss viel Geduld aufbringen: Fast neun Monate bleibt ein Arbeitsplatz im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) im Schnitt unbesetzt, bis sich eine neue Fachkraft findet – wenn überhaupt. Für Tausende freie Stellen gibt es auf dem Arbeitsmarkt einfach keinen Ersatz. Das Schweriner Wirtschaftsministerium will jetzt mit einem neuen Internetportal Abhilfe schaffen: www.anheuern-in-mv.de soll nach dem Willen von Minister Harry Glawe ( CDU) zur zentralen Anlaufstelle für Jobinteressierte in MV werden.

„Die Situation in der Branche ist katastrophal“, sagt Thomas Wegner, Obermeister der Rostocker SHK-Innung. Er selbst bilde seit 28 Jahren aus, für dieses Ausbildungsjahr habe er erstmals keinen Lehrling gefunden. „60 Prozent aller Schulabgänger wollen studieren“, nennt Wegner eine Ursache. Und von den jungen Leuten, die sich für ein Handwerk entscheiden, breche ein Drittel die Ausbildung wieder ab. „Die Anforderungen in unserem Beruf im Bereich Digitalisierung und Technik steigen immer weiter, gleichzeitig sinkt das Bildungsniveau der Bewerber“, so der Meister.

Wochenlange Wartezeiten

In den letzten zwei Jahren hat sich die Lage zwar etwas entspannt. „Aber das reicht lange nicht aus, um die Verluste auszugleichen, die durch die Überalterung entstehen.“ Das Know-how in der Branche gehe zusehens verloren, weil viele erfahrene Kollegen in Rente gehen. Die Folge: Die Wartezeiten bei einer normalen Reparatur liegen inzwischen bei zwei bis drei Wochen. „Die Zeiten, in denen man bei einem Betrieb anruft und gleich jemand kommt, sind vorbei“, sagt Wegner. Bei Notfällen wie einem Rohrbruch oder einer defekten Heizung werde allerdings immer noch umgehend geholfen, versichert er.

Ähnlich sieht es laut Statistik in anderen Bereichen im Bau aus. Um einen neuen Bodenverleger zu finden, wartet ein Arbeitgeber in MV im Schnitt 204 Tage. Eine Stelle für einen Trockenbauer, Zimmerer oder Glaser bleibt 195 Tage unbesetzt. Und eben die 261 Tage „Vakanzzeit“, so der Fachbegriff, für eine SHK-Stelle. Auf Platz vier der Negativtabelle stehen Energietechniker: Auf sie wartet der künftige Chef durchschnittlich 193 Tage. Im Bereich Beauty, zu dem Friseurhandwerk, Kosmetik oder Körperschmuck gehören, sind es 179 Tage.

Mitarbeitersuche dauert länger 102 Tagebleibt eine freie Stelle in MV derzeit im Schnitt unbesetzt, elf Tage länger als Ende 2017. Den stärksten Anstieg der Wartezeiten meldet die Branche Klempnerei, Sanitär, Heizung und Klimatechnik: Vor einem Jahr waren es 165 Tage, jetzt 261. Deutlich schwieriger ist es auch geworden, einen Trockenbauer, Zimmerer oder Glaser zu finden: Vor Jahresfrist dauerte es 116 Tage, inzwischen 195. Bei technischen Zeichnern und Konstrukteuren stieg die Wartezeit von 81 auf 155 Tage.

Der durchschnittliche Stellen-Leerstand für alle Berufe in MV liegt bei 102 Tagen. „Beträgt die Vakanzzeit mehr als 90 Tage, kann von einem Engpass ausgegangen werden“, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Seit 2015 sei der Fachkräftebedarf stark angestiegen. Im ersten Halbjahr 2017 waren im Land 54 000 freie Stellen für Fachkräfte ausgeschrieben. Die Betriebe fanden allerdings nur für 37 000 Stellen geeignetes Personal, 17 000 blieben also unbesetzt. Im Baugewerbe waren es sogar zwei Drittel.

Wissenswertes auf neuer Plattform

Das Wirtschaftsministerium will nun mit der neuen Internetplattform gegensteuern. Dabei soll www.anheuern-in-mv.de keine Stellenbörse sein, sondern Jobinteressierte gezielt informieren und an die passenden Ansprechpartner im Land verweisen, heißt es im Wirtschaftsministerium. „Unser Land muss in Sachen Fachkräftesicherung und -gewinnung deutlich sichtbarer werden“, sagt Minister Glawe. „Wir wollen die Akteure ins Boot holen und gemeinsam für den Arbeits- und Wirtschaftsstandort MV werben.“ Wissenswertes gebe es auf der Seite etwa über freie Stellen und gesuchte Fachkräfte in verschiedenen Branchen, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Studienplätze, Chancen für Existenzgründer und Unternehmensnachfolger sowie zum Leben und Wohnen in MV.

Axel Büssem