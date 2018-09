Altefähr/Stralsund

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) hat Nachbesserungen im Vertragsentwurf für eine mögliche Fusion zwischen der Gemeinde Altefähr und der Hansestadt Stralsund angekündigt. Insbesondere der Passus, in dem geregelt ist, dass die Stadtverwaltung den kommunalen Schullastenausgleich für Kinder übernimmt, die nach einer Fusion weiterhin an ihrer angestammten Schule auf der Insel Rügen bleiben wollen, soll noch einmal überarbeitet werden. „Wenn der Vertrag noch Schwächen hat, werden wir das nachbessern“, sagte Badrow. Während eines Leserforums der OSTSEE-ZEITUNG zu den in Altefähr zum Teil umstrittenen Fusionsplänen hatte es am Dienstagabend an der bisherigen Formulierung Kritik gegeben, weil sie nach Ansicht einiger Einwohner zu kurz und unkonkret ausgefallen sei.

Über den Vertragsentwurf hatten beide Seiten über Monate verhandelt. Vor wenigen Wochen war das zwölfseitige Dokument an alle Haushalte in Altefähr verschickt worden. Im Anschluss daran hätte die Gemeindevertretung des Fährdorfes laut dem ursprünglich verabredeten Fahrplan Anfang August eigentlich einen Bürgerentscheid auf den Weg bringen sollen, der zuvor vor allem von den Kritikern der Fusion gefordert worden war.

Turbulente Sitzung beendet vorerst Pläne für Bürgerentscheid

Offenbar aus Angst davor, dass die Zahl der Befürworter dabei deutlich größer sein würde als die der Gegner der Fusion, schienen einige diesen Weg der Entscheidungsfindung wieder zu bereuen. Die Mehrheit der Ortsparlamentarier lehnte dann während einer turbulenten Sitzung überraschend einen Beschluss ab, mit dem der Termin zur Durchführung des Bürgerentscheides auf den 23. September festgelegt werden sollte.

Am kommenden Montag kommt die Gemeindevertretung in Altefähr erneut zusammen, um über einen Termin für den Bürgerentscheid zu beraten. Zu den Kritikpunkten am Vertrag gehörte auch, dass die Versprechungen, die Stralsund in Bezug auf die Gründung einer eigenen Ortsteilvertretung für Altefähr macht, nicht mit der Kommunalverfassung vereinbar seien. Demnach dürfen die Mitglieder einer Ortsteilvertretung bisher nur von der Bürgerschaft einer Stadt gewählt werden. Dem Vertragsentwurf zufolge soll aber den Altefährern das Recht eingeräumt werden, ihre Ortsteilvertreter selbst zu wählen.

Badrow verweist auf Experimentierklausel

Badrow verwies dazu auf eine sogenannte Experimentierklausel der Landesregierung, der zufolge zehn Jahre lang ein Sonderweg ausprobiert werden dürfe. Im Anschluss entscheide das Land, ob diese Verfahrensweise dann in die Kommunalverfassung aufgenommen wird, weil sie sich bewährt hat, oder die Regelung wieder aufgehoben wird.

Altefähr habe Modellcharakter, sagte Badrow. Ingulf Donig (SPD), der Bürgermeister des Dorfes, rechne noch in diesem Jahr mit einem Bürgerentscheid zur Fusion, wie er sagte.

Benjamin Fischer